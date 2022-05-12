У Путина угрожают, что поставка оружия Украине может перерасти в ядерную войну

Накачивание странами НАТО Украины оружием повышают вероятность перехода в полноценную ядерную войну, заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "В повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом.

В условиях развязанной западными странами proxy war с Россией хочу предельно ясно ещё раз артикулировать и так очевидные всем разумным людям вещи:

Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, отправка наёмников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией. У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну".

Детали: Он добавил, что это будет "катастрофическим для всех сценарием".

Он также советует мировым лидерам "думать о последствиях и не захлебнуться слюной в русофобии".

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