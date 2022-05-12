Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Путина угрожают, что поставка оружия Украине может перерасти в ядерную войну

Роман ПетренкоЧетверг, 12 мая 2022, 12:04
путин и медведев, риа новости

Накачивание странами НАТО Украины оружием повышают вероятность перехода в полноценную ядерную войну, заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "В повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом.

В условиях развязанной западными странами proxy war с Россией хочу предельно ясно ещё раз артикулировать и так очевидные всем разумным людям вещи:

  1. Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, отправка наёмников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией.
  2. У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну".

Детали: Он добавил, что это будет "катастрофическим для всех сценарием".

Он также советует мировым лидерам "думать о последствиях и не захлебнуться слюной в русофобии".

Предыстория:            

ВИДЕО ДНЯ
  • По мнению главы национальной разведки США Эврил Хэйнс, российский президент Владимир Путин готов применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, если поражение его войск в Украине невозможно будет скрыть.
  • По данным издания Financial Times, западные правительства уже сомневаются в готовности России к ядерной эскалации, а потому ускорили поставки тяжелого вооружения в Украину.
  • У руководства Североатлантического альянсанет данных, что Россия готовит ядерный удар по Украине. Директор ЦРУ Уильям Бернс так же заявил об отсутствии наглядных доказательств подготовки ядерного удара по Украине.

Темы: ПутинМедведеввойнаРосcия
Главное сегодня

Враг стягивает артиллерию в Брянскую область для обстрелов Черниговщины – сводка

фотоРоссияне продолжают использовать авиабазу возле Мелитополя – CNN

Сенатор-республиканец затормозил выделение Украине $40 млрд

Нарабатывается договор об эвакуации из "Азовстали": начнут с тяжелораненых – Верещук

УПЦ МП обвинила Порошенко и ПЦУ в создании повода для вторжения России

видео"Азов" в Мариуполе, несмотря ни на что, продолжает выбивать оккупантов с позиций

Все новости...
Путин
У Путина заявили, что Херсонщина должна войти в РФ "так же легитимно, как Крым"
Путин готовится к затяжной войне – глава разведки США
В Германии арестовали роскошную яхту соратника Путина
Последние новости
06:54
Враг стягивает артиллерию в Брянскую область для обстрелов Черниговщины – сводка
06:45
фотоРоссияне продолжают использовать авиабазу возле Мелитополя – CNN
06:12
Британия и США подписали соглашение о совместных коммерческих космических полетах
05:38
Стало известно, с кем Kalush Orchestra поборется за победу: результаты 2-го полуфинала Евровидения-2022
05:16
Украина потратила на войну с Россией свыше $8 млрд – Минфин
04:34
В Харьковской области россияне расстреливали гражданских из танка – МВД
03:58
В Испании обнаружили недвижимость и компании 15 российских олигархов под санкциями – СМИ
03:28
Австрийский ультиматум: газовое хранилище "Газпрома" может быть конфисковано
02:44
КНДР заявила о первой смерти от COVID-19
02:03
Юг: ВСУ нанесли за сутки более 100 ударов по вражеским позициям
Все новости...