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У Путина угрожают, что поставка оружия Украине может перерасти в ядерную войну

Роман ПетренкоЧетверг, 12 мая 2022, 12:04
У Путина угрожают, что поставка оружия Украине может перерасти в ядерную войну
путин и медведев, риа новости

Накачивание странами НАТО Украины оружием повышают вероятность перехода в полноценную ядерную войну, заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "В повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом.

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В условиях развязанной западными странами proxy war с Россией хочу предельно ясно ещё раз артикулировать и так очевидные всем разумным людям вещи:

  1. Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, отправка наёмников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией.
  2. У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну".

Детали: Он добавил, что это будет "катастрофическим для всех сценарием".

Он также советует мировым лидерам "думать о последствиях и не захлебнуться слюной в русофобии".

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Предыстория:            

  • По мнению главы национальной разведки США Эврил Хэйнс, российский президент Владимир Путин готов применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, если поражение его войск в Украине невозможно будет скрыть.
  • По данным издания Financial Times, западные правительства уже сомневаются в готовности России к ядерной эскалации, а потому ускорили поставки тяжелого вооружения в Украину.
  • У руководства Североатлантического альянсанет данных, что Россия готовит ядерный удар по Украине. Директор ЦРУ Уильям Бернс так же заявил об отсутствии наглядных доказательств подготовки ядерного удара по Украине.

Темы: ПутинМедведеввойнаРосcия
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