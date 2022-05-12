У Путина угрожают, что поставка оружия Украине может перерасти в ядерную войну
Четверг, 12 мая 2022, 12:04
Накачивание странами НАТО Украины оружием повышают вероятность перехода в полноценную ядерную войну, заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Источник: Медведев в Telegram
Прямая речь Медведева: "В повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом.
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В условиях развязанной западными странами proxy war с Россией хочу предельно ясно ещё раз артикулировать и так очевидные всем разумным людям вещи:
- Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, отправка наёмников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией.
- У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну".
Детали: Он добавил, что это будет "катастрофическим для всех сценарием".
Он также советует мировым лидерам "думать о последствиях и не захлебнуться слюной в русофобии".
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Предыстория:
- По мнению главы национальной разведки США Эврил Хэйнс, российский президент Владимир Путин готов применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, если поражение его войск в Украине невозможно будет скрыть.
- По данным издания Financial Times, западные правительства уже сомневаются в готовности России к ядерной эскалации, а потому ускорили поставки тяжелого вооружения в Украину.
- У руководства Североатлантического альянсанет данных, что Россия готовит ядерный удар по Украине. Директор ЦРУ Уильям Бернс так же заявил об отсутствии наглядных доказательств подготовки ядерного удара по Украине.