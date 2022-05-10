Терехов планирует возобновить движение троллейбусов и автобусов в Харькове

пожилой мужчина сидит на остановке трамвая на салтовке в Харькове 6 мая. фото: getty images

Мэр Харькова Игорь Терехов планирует возобновить движение наземного общественного транспорта в Харькове на следующей неделе, прежде всего, автобусов и троллейбусов.

Источник: telegram-канал Харьковского городского совета с комментарием Терехова

Прямая речь Терехова: "Я планирую на следующей неделе запустить маршруты (общественного транспорта – ред). Конечно, в усеченном режиме. Маршрутки и попробуем троллейбусы запустить.

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Насчет метро – очень серьезная ситуация. После того, как я смогу людей вывести наружу – еще два месяца (ждать возобновления движения метрополитена – ред.).

Я же говорил: метро – это самое сложное. Поэтому будем обходиться автобусами, троллейбусами.

Оставшиеся трамваи мы уже запустим. Понятно, что некоторые маршруты нужно будет менять".

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Детали: Терехов заверил, что трамваи никто не будет отменять, но из-за обстрелов россиян придется изменить некоторые маршруты.

Также местным властям нужно сосчитать, сколько осталось исправных вагонов в депо.

Движение метрополитена, по словам мэра, смогут возобновить через два месяца после завершения боевых действий.

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