Терехов планирует возобновить движение троллейбусов и автобусов в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов планирует возобновить движение наземного общественного транспорта в Харькове на следующей неделе, прежде всего, автобусов и троллейбусов.
Источник: telegram-канал Харьковского городского совета с комментарием Терехова
Прямая речь Терехова: "Я планирую на следующей неделе запустить маршруты (общественного транспорта – ред). Конечно, в усеченном режиме. Маршрутки и попробуем троллейбусы запустить.
Насчет метро – очень серьезная ситуация. После того, как я смогу людей вывести наружу – еще два месяца (ждать возобновления движения метрополитена – ред.).
Я же говорил: метро – это самое сложное. Поэтому будем обходиться автобусами, троллейбусами.
Оставшиеся трамваи мы уже запустим. Понятно, что некоторые маршруты нужно будет менять".
Детали: Терехов заверил, что трамваи никто не будет отменять, но из-за обстрелов россиян придется изменить некоторые маршруты.
Также местным властям нужно сосчитать, сколько осталось исправных вагонов в депо.
Движение метрополитена, по словам мэра, смогут возобновить через два месяца после завершения боевых действий.
Предыстория:
- Городской совет Харькова планирует 11 мая срочно переименовать Московский проспект и район, а также Белгородское шоссе и спуск. Перед этим Терехов обещал заняться дерусификацией сразу после победы Украины в войне.
- 9 мая депутаты Харьковского областного совета собрались на первое заседание с начала широкомасштабного вторжения России 24 февраля.