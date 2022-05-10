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Терехов планирует возобновить движение троллейбусов и автобусов в Харькове

Денис КарловскийВторник, 10 мая 2022, 20:29
Терехов планирует возобновить движение троллейбусов и автобусов в Харькове
пожилой мужчина сидит на остановке трамвая на салтовке в Харькове 6 мая. фото: getty images

Мэр Харькова Игорь Терехов планирует возобновить движение наземного общественного транспорта в Харькове на следующей неделе, прежде всего, автобусов и троллейбусов.

Источник: telegram-канал Харьковского городского совета с комментарием Терехова

Прямая речь Терехова: "Я планирую на следующей неделе запустить маршруты (общественного транспорта – ред). Конечно, в усеченном режиме. Маршрутки и попробуем троллейбусы запустить.

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Насчет метро – очень серьезная ситуация. После того, как я смогу людей вывести наружу – еще два месяца (ждать возобновления движения метрополитена – ред.).

Я же говорил: метро – это самое сложное. Поэтому будем обходиться автобусами, троллейбусами.

Оставшиеся трамваи мы уже запустим. Понятно, что некоторые маршруты нужно будет менять".

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Детали: Терехов заверил, что трамваи никто не будет отменять, но из-за обстрелов россиян придется изменить некоторые маршруты.

Также местным властям нужно сосчитать, сколько осталось исправных вагонов в депо.

Движение метрополитена, по словам мэра, смогут возобновить через два месяца после завершения боевых действий.

Предыстория:

  • Городской совет Харькова планирует 11 мая срочно переименовать Московский проспект и район, а также Белгородское шоссе и спуск. Перед этим Терехов обещал заняться дерусификацией сразу после победы Украины в войне.
  • 9 мая депутаты Харьковского областного совета собрались на первое заседание с начала широкомасштабного вторжения России 24 февраля.

Темы: ХарьковтранспортВоенное положение
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