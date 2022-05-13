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Украина переходит в фазу затяжной войны, западное оружие еще не все на фронте – Резников 

Денис КарловскийПятница, 13 мая 2022, 15:14
украинские военные применяют американские гаубицы м777 на поле боя. фото: главнокомандующий всу валерий залужный

Министр обороны Алексей Резников пояснил, что война переходит в затяжную фазу, пока украинские защитники на фронте не получат критическое количество тяжелого вооружения от западных партнеров.

Источник: facebook-страница Резникова

Прямая речь Резникова: "Уважаемые украинцы!

Многие из наших сограждан сознательно или подсознательно воспринимали 9 мая как определенный рубикон. Ведь Кремль неоднократно демонстрировал жажду к помешательству на символизме.

Информационное пространство было насыщено ожиданиями, что к этому дню или в этот день произойдет что-то "особое". Такое, что определит ход войны или подскажет время ее завершения.

Этот день прошел. Многие сейчас несколько растеряны и спрашивают – а что дальше? Чего ждать? Как планировать свою жизнь?

На этом фоне мы входим в новую – долговременную – фазу войны. Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, наконец, не выдержал.

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Нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет – точно никто не скажет.

В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора.

Пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит излом в пользу Украины, пройдет время".

Детали: Сейчас около полутора тысяч украинских военнослужащих прошли и проходят обучение по управлению западным вооружением, поставляемым в Украину. Впоследствии они вернутся в качестве инструкторов, чтобы обучать более широкое количество защитников.

Военно-политическое руководство Украины установило себе стандарт обеспечивать около 1 миллиона военнослужащих для защиты государства, пока идет полномасштабная война.

Министр поблагодарил волонтеров, простых граждан и зарубежных партнеров за помощь по развертыванию и обеспечению военных сил Украины. Он сказал, что на конец апреля каждый второй бронежилет для украинских защитников предоставляли волонтеры. В настоящее время соотношение примерно 57% обеспечения от государственных закупок и 43% помощь от волонтеров.

Резников в деталях рассказал, что с 24 февраля Украина преодолела немало препятствий, чтобы убедить западных партнеров предоставить тяжелое вооружение. Теперь большинство партнеров уверены в способности украинских сил победить российских оккупантов и нанести ему непоправимый ущерб.

Украинская дипломатия во главе с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой прилагают значительные усилия, чтобы ускорить поставки западного оружия.

Резников заверил, что военно-политическое руководство остро чувствует, что пока проходит время, защитники на передовой рискуют своей жизнью и здоровьем, а под оккупацией тысячи невинных украинцев пытают и убивают российские захватчики. Но министр верит, что под давлением иностранных санкций и наращивания огневой мощи украинскими защитниками передернут чашу весов в пользу Украины.

Предыстория:

  • В конце апреля после встречи министров обороны партнеров Украины на военной базе Рамштайн в Германии Резников уже просил украинцев готовиться к затяжной войне. На той встрече министр передал партнерам подробный перечень средств, необходимых Украине для деоккупации своих территорий от российских солдат.
  • Украинская разведка сообщала, что среди российского генералитета начинаются столкновения и ссоры, потому что они боятся стать жертвами репрессий за свои провалы в войне против Украины. На фронт российское руководство бросает выпускников военных училищ сразу после завершения учебы.
  • 11 мая на слушаниях в Конгрессе глава разведывательных агентств США Эврил Хэйнс заявляла, что российский президент Владимир Путин хочет вести затяжную войну и дождаться, пока Запад под давлением внутренних проблем устанет поддерживать Украину.

Темы: РезниковвойнаВооруженные силыоружие
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