Залужный показал американские гаубицы "в работе"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал в действии гаубицы калибра 155 мм типа М777, которые администрация президента США предоставила украинским военным.

Источник: Залужный в Facebook

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Прямая речь: "Отдельные приветствия и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777.

Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие.

Вместе к Победе".

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Справка: M777 - полевая прицепная гаубица калибра 155 миллиметров. M777 имеет цифровую систему управления огнем, которая аналогична системам управления огнем в самоходных артиллерийских установках. Максимальная дальнобойность обычными снарядами – 24,7 км.

Гаубица M777 может вести огонь высокоточными снарядами M982 Excalibur с максимальной дальностью 40 км.

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