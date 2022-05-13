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Залужный показал американские гаубицы "в работе"

Валентина РоманенкоПятница, 13 мая 2022, 15:15

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал в действии гаубицы калибра 155 мм типа М777, которые администрация президента США предоставила украинским военным.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь: "Отдельные приветствия и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777.

 
 

Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие.

Вместе к Победе".

 
 

Справка: M777 - полевая прицепная гаубица калибра 155 миллиметров. M777 имеет цифровую систему управления огнем, которая аналогична системам управления огнем в самоходных артиллерийских установках. Максимальная дальнобойность обычными снарядами – 24,7 км.

ВИДЕО ДНЯ

Гаубица M777 может вести огонь высокоточными снарядами M982 Excalibur с максимальной дальностью 40 км.

Предыстория:

  • 13 апреля администрация президента США Джо Байдена приняла решение передать Украине 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тысяч боеприпасов к ней. 21 апреля в новом пакете вооруженной помощи власти США добавили еще 72 гаубицы, 144 тысячи боеприпасов к ней и 72 тактические машины для их буксировки.
  • 4 мая в Пентагоне говорили на условиях анонимности, что в Украину ввезли уже 81 из 90 гаубиц М777.
  • 9 мая стало известно, что почти все гаубицы калибра 155 мм типа М777, которые администрация президента США постановила предоставить вооруженным силам Украины, уже перевезены на территорию Украины.

Темы: войнаЗалужныйСША
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