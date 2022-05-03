ВР окончательно запретила деятельность пророссийских партий

Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, сайт ВР, Елена Шуляк в Telegram

Детали: Нардеп сообщил, что законопроект 7172-1 о запрете деятельности пророссийских партий был принят на заседании во вторник в целом.

За это проголосовали 330 депутатов.

Позже на сайте Верховной Рады появилось сообщение, что законопроект был принят в целом.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк пояснила, что принятым законом предусматривается запрет партий, если их программные цели или действия направлены на:

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии РФ против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны, отрицание временной оккупации части территории Украины;

глорификацию, оправдание действий и бездействия лиц, совершавших или совершающих вооруженную агрессию против Украины, представителей вооруженных формирований РФ, других незаконных вооруженных формирований, банд, групп наемников, созданных и/или подчиненных, и/или управляемых и/или финансируемых РФ, а также представителей оккупационной администрации РФ, в том числе путем их определения как "повстанцы", "ополченцы", "вежливые люди".

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