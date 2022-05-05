Кадыровцы ежедневно несут большие потери на войне, но это скрывают – росСМИ

Российские журналисты утверждают, что подразделения, подчиняющиеся главе Чечни Рамзану Кадырову, ежедневно несут потери погибшими и ранеными, но это хорошо скрывается PR-технологиями.

Источник: журналисты российского издания "Важные истории", ссылаясь на источники во власти Чечни и родственников погибших

Детали: Настоящие потери российских войск на войне против Украины тщательно скрываются властями, в том числе и силовиками Кадырова. Однако уже сейчас официально подтвердили гибель 13 чеченских боевиков в ходе боевых действий в Украине.

Это один из самых низких показателей потерь среди российских регионов, и эти данные часто сравнивают с граничащим с Чечней Дагестаном, где подтвердили гибель не менее 123 военнослужащих.

В то же время, население Чечни составляет около 1,4 миллиона человек, тогда как в Дагестане – 3,1 миллиона.

Источник журналистов издания, который участвует в транспортировке тел погибших чеченцев из Украины домой, подтверждает, что подразделения из Чечни терпят большие потери убитыми и ранеными ежедневно.

В то же время "кадыровские" войска в Украине создают в социальных сетях и российской пропаганде образ наиболее успешных формирований. Над этим лично работает депутат Госдумы РФ Адам Делимханов.

ВИДЕО ДНЯ

Делимханов лично общается с командирами формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР", обеспечивает поступление добровольцев (не только из Чечни) в российские подразделения на территории Украины, занимается тыловым обеспечением, прежде всего, "кадыровцев", а также следит за информационным сопровождением деятельности Кадырова.

Родственники погибших чеченцев говорят, что желающим уехать воевать в Украину предлагают выплатить значительные суммы наличными сразу, перед переброской в театр боевых действий.

Кадыров 5 мая в своем telegram-канале опубликовал видео, на котором якобы подтверждают выплату наличными 300 тысяч рублей добровольцам перед переброской в Украину. Также им обеспечивают проживание, обмундирование и питание.

Кроме Делимханова, к информационной работе активно привлечен министр информации Чечни Ахмед Дудаев, организовующий приезд российских пропагандистов, блоггеров, а также иностранцев в места дислокации "кадыровцев", где они снимают видео о якобы сноровке бойцов в ведении боя.

Правозащитник Абубакар Янгулбаев сказал, что родственники погибших настроены негативно в отношении режима Кадырова. Аргумент Кадырова о том, что, благодаря его правлению "в Чечне нет войны", теперь не работает.

"Кавказ Реалии", являющийся службой американского правительственного медиа "Радио Свобода", в начале апреля сообщали о 60 погибших силовиках и военных из Чечни, ссылаясь на источники в силовых ведомствах Северо-Кавказского федерального округа.

Читайте также: Кадыровцы боятся умереть в Украине - участник Второй чеченской войны, который воюет за Украину

Предыстория: