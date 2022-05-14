В России угрожают Финляндии и Швеции ядерным ударом

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин "пошутил" об ударе стратегическим ракетным комплексом по Финляндии и Швеции в случае их вступления в НАТО.

Источник: Рогозин в Telegram

Прямая речь Рогозина: "У России нет враждебных намерений по отношению к Финляндии и Швеции, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

У "Сармата" по отношению к странам НАТО тоже нет предвзятого отношения и враждебных намерений.

Просто работа такая".

Справка: РС-28 "Сармат" – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

Напомним:

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