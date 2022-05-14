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В России угрожают Финляндии и Швеции ядерным ударом

Роман ПетренкоСуббота, 14 мая 2022, 11:35
В России угрожают Финляндии и Швеции ядерным ударом
ракетный комплекс "сармат"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин "пошутил" об ударе стратегическим ракетным комплексом по Финляндии и Швеции в случае их вступления в НАТО.

Источник: Рогозин в Telegram

Прямая речь Рогозина: "У России нет враждебных намерений по отношению к Финляндии и Швеции, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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У "Сармата" по отношению к странам НАТО тоже нет предвзятого отношения и враждебных намерений.

Просто работа такая".

Справка: РС-28 "Сармат" – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

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Напомним:

  • В последнее время российские власти и пропагандисты все чаще говорят о ядерной войне.
  • Например, заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что накачивание странами НАТО Украины оружием повышают вероятность перехода в полноценную ядерную войну.
  • По мнению главы национальной разведки США Эврил Хэйнс, российский президент Владимир Путин готов применить тактическое ядерное оружиена территории Украины, если поражение его войск в Украине невозможно будет скрыть.
  • По данным издания Financial Times, западные правительства уже сомневаются в готовности России к ядерной эскалации, а потому ускорили поставки тяжелого вооружения в Украину.
  • У руководства Североатлантического альянсанет данных, что Россия готовит ядерный удар по Украине. Директор ЦРУ Уильям Бернстак же заявил об отсутствии наглядных доказательств подготовки ядерного удара по Украине.

Темы: Росcиявойнаядерное оружие
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