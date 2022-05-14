В России угрожают Финляндии и Швеции ядерным ударом
Суббота, 14 мая 2022, 11:35
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин "пошутил" об ударе стратегическим ракетным комплексом по Финляндии и Швеции в случае их вступления в НАТО.
Источник: Рогозин в Telegram
Прямая речь Рогозина: "У России нет враждебных намерений по отношению к Финляндии и Швеции, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Реклама:
У "Сармата" по отношению к странам НАТО тоже нет предвзятого отношения и враждебных намерений.
Просто работа такая".
Справка: РС-28 "Сармат" – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.
ВИДЕО ДНЯ
Напомним:
- В последнее время российские власти и пропагандисты все чаще говорят о ядерной войне.
- Например, заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что накачивание странами НАТО Украины оружием повышают вероятность перехода в полноценную ядерную войну.
- По мнению главы национальной разведки США Эврил Хэйнс, российский президент Владимир Путин готов применить тактическое ядерное оружиена территории Украины, если поражение его войск в Украине невозможно будет скрыть.
- По данным издания Financial Times, западные правительства уже сомневаются в готовности России к ядерной эскалации, а потому ускорили поставки тяжелого вооружения в Украину.
- У руководства Североатлантического альянсанет данных, что Россия готовит ядерный удар по Украине. Директор ЦРУ Уильям Бернстак же заявил об отсутствии наглядных доказательств подготовки ядерного удара по Украине.