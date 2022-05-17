Враг понес потери и отошел на северодонецком направлении – сводка

На Северодонецком направлении, в районе населенного пункта Сиротино, российские захватчики понесли потери и отступили, еще на нескольких не имели успеха.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия враг сосредоточил на Донецком направлении".

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Авиация противника производила поражение объектов гражданской и военной инфраструктуры в Восточной операционной зоне и промышленных объектов в глубине территории Украины".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, продолжает сохраняться угроза нанесения с территории республики Беларусь ракетно-авиационных ударов по инфраструктурным объектам Украины.

На Северском направлении противник продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. В районе населенного пункта Белокопытово Сумской области враг произвел минометный обстрел подразделений Государственной пограничной службы Украины.

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На Слобожанском направлении противник сосредотачивает главные усилия на сдерживании пришествия подразделений Сил обороны.

В Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. На Славянском направлении - осуществляет доукомплектование и восполнение потерь, пытается восстановить наступление.

На Донецком направлении враг продолжает обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и применяет авиацию.

На Лиманском направлении противник вел наступательные действия в районе населенного пункта Дробышево. Усиливает группировку войск.

На Северодонецком направлении, в районе населенного пункта Сиротино, в ходе боевых действий враг понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Вискрива, успеха не имел.

На Авдеевском направлении кафиры вели боевые действия в направлении населенного пункта Каменка, успеха также не имели.

На Кураховском направлении противник вел наступление в направлении населенного пункта Угледара, успеха не имел.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не проводил. Совершал огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Каменское, Орехов, Новоселка и Гуляйполе.

На Южнобужском направлении подразделения противника активных боевых действий не проводились, обстреливали украинские подразделения по ствольной артиллерии и минометам в районах населенных пунктов Лиманы, Таврическое, Трудолюбовка и Осокоровка.

На Бессарабском направлении в результате ракетного удара с российских самолетов стратегической авиации в Белгород-Днестровском районе Одесской области поражены объекты гражданской инфраструктуры, разрушены частные здания.

В акватории Черного моря в районе острова Змеиный отмечено ведение подъемно-спасательных работ на месте уничтожения российского десантного катера.

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил поразили пять воздушных целей: самолет Су-25, три БПЛА оперативно-тактического уровня и крылатую ракету.

Ударная авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", шесть артиллерийских систем, двенадцать единиц боевой бронированной техники и один автомобиль противника.

Напомним: Американские аналитики заявили, что россияне, вероятно, сосредоточатся на захвате Северодонецка, а не достижении административных границ Донецкой области.

Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил в понедельник, что оккупанты снова обстреляли Северодонецк, по меньшей мере, 10 погибших.