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Россияне нанесли ракетный удар по Черниговщине, есть погибшие и много раненых

Елена РощинаВторник, 17 мая 2022, 08:33

Утром 17 мая по поселку Десна в Черниговской области был нанесен ракетный удар, в результате которого есть погибшие и раненые.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Прямая речь: "Рано утром враг нанес ракетные удары по поселку Десна. Там работают спасатели, правоохранительные органы. Предварительно у нас есть погибшие и много раненых".

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Детали: Точное количество жертв Чаус назвать не смог.

Он подчеркнул, что "война не ушла с Черниговщины", поэтому призвал быть бдительными и обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.

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Справка: Поселок Десна расположен близко к границе Киевской области. Рядом с ним есть учебный центр Вооруженных сил Украины "Десна".

Этому предшествовало: В ночь на 17 мая россияне обстреляли ракетами объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района Львовской области.

Российские захватчики вышли с Черниговской области 4 апреля, 5 апреля украинские пограничники уже вышли на государственную границу Украины в Черниговской области.

Темы: Черниговская областьвойна
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