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"Азовсталь": Рудык говорит, что участвует в переговорах и что бойцов хотят вывезти в третью страну

Анастасия КалатурСреда, 18 мая 2022, 07:45
Азовсталь: Рудык говорит, что участвует в переговорах и что бойцов хотят вывезти в третью страну
ФОТО: GETTY

Глава партии "Голос" Кира Рудик рассказала изданию The New York Times, которое сослалось на нее как на переговорщика, что защитников Мариуполя хотят доставить в третью страну.

Источник: Рудык в The New York Times

Прямая речь: "Мы хотим доставить их в третью страну, например, в Турцию… Россия сейчас против. Но что еще мы можем сделать в такой ситуации? Нам придется продолжить эти переговоры".

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Детали: Рудык сказала, что не уверена, достаточно ли в Украине пленников для обмена с Россией.

Неизвестно, сколько российских военнопленных в настоящее время находится под стражей в Украине.

По словам Рудык, Украина получила гарантии от таких организаций, как Красный Крест и ООН, что с эвакуированными солдатами все будет хорошо. Как отмечается, "это была единственная причина, по которой мы согласились на это, потому что солдаты были готовы идти до конца".

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Обновлено: Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал "Украинской правде", что Рудык не участвует в переговорах по эвакуации из "Азовстали".

Предыстория:

  • 16 мая российское Минобороны сообщило о достижении договоренности о вывозе раненых украинских военных из заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе на оккупированную территорию.
  • Командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что защитники Мариуполя выполнили задание и что он хочет сохранить жизнь подчиненным.
  • 17 мая вице-премьер Ирина Верещук также заявила, что после стабилизации состояния тяжелораненых украинских военных из "Азовстали" они будут обменены на российских военнопленных.
  • По данным СМИ, более 250 украинских защитников вывезли в колонию в Оленовке под оккупацией российских боевиков формирования так называемого "ДНР".

Темы: Мариупольэвакуация
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