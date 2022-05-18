"Азовсталь": Рудык говорит, что участвует в переговорах и что бойцов хотят вывезти в третью страну

Глава партии "Голос" Кира Рудик рассказала изданию The New York Times, которое сослалось на нее как на переговорщика, что защитников Мариуполя хотят доставить в третью страну.

Источник: Рудык в The New York Times

Прямая речь: "Мы хотим доставить их в третью страну, например, в Турцию… Россия сейчас против. Но что еще мы можем сделать в такой ситуации? Нам придется продолжить эти переговоры".

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Детали: Рудык сказала, что не уверена, достаточно ли в Украине пленников для обмена с Россией.

Неизвестно, сколько российских военнопленных в настоящее время находится под стражей в Украине.

По словам Рудык, Украина получила гарантии от таких организаций, как Красный Крест и ООН, что с эвакуированными солдатами все будет хорошо. Как отмечается, "это была единственная причина, по которой мы согласились на это, потому что солдаты были готовы идти до конца".

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Обновлено: Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал "Украинской правде", что Рудык не участвует в переговорах по эвакуации из "Азовстали".

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