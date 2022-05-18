Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Военное положение и мобилизацию в Украине хотят продлить до конца лета

Алена МазуренкоСреда, 18 мая 2022, 18:19
Военное положение и мобилизацию в Украине хотят продлить до конца лета
Зеленский в Раде. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский предлагает продлить срок действия военного положения и новые временные рамки проведения общей мобилизации почти до конца лета.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: В проекте закона № 7389 об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" Зеленский предлагает продлить действие военного положения на 90 дней с 25 мая, то есть почти до конца августа 2022 года.

Реклама:

В проекте закона № 7390 президент предлагает продлить срок общей мобилизации с 25 мая на еще 90 дней.

Текст проектов законов о продлении действия военного положения и срока всеобщей мобилизации получили в ВР и направили на рассмотрение комитета.

 

Ранее Рада дважды с 24 февраля продолжал действие военного положения на 30 дней.

ВИДЕО ДНЯ
 

Предыстория:

  • 24 февраля президент Владимир Зеленский ввел военное положение в связи с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Затем действие военного положения в Украине продолжали дважды: с 26 марта еще на 30 суток – до 25 апреля и еще на 30 суток – до 25 мая.

Темы: Военное положениемобилизацияЗеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Все новости...
В захваченном Мелитополе партизаны взорвали бронепоезд оккупантов – СМИ
Пушилин хочет "международный трибунал" над бойцами с "Азовстали"
Перелома на поле боя в ближайшие недели не произойдет – источник в НАТО
Кулеба объяснил, что Украина будет считать победой в войне против России
Последние новости
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
Все новости...
Реклама: