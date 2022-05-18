Военное положение и мобилизацию в Украине хотят продлить до конца лета
Президент Владимир Зеленский предлагает продлить срок действия военного положения и новые временные рамки проведения общей мобилизации почти до конца лета.
Источник: сайт Верховной Рады
Детали: В проекте закона № 7389 об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" Зеленский предлагает продлить действие военного положения на 90 дней с 25 мая, то есть почти до конца августа 2022 года.
В проекте закона № 7390 президент предлагает продлить срок общей мобилизации с 25 мая на еще 90 дней.
Текст проектов законов о продлении действия военного положения и срока всеобщей мобилизации получили в ВР и направили на рассмотрение комитета.
Ранее Рада дважды с 24 февраля продолжал действие военного положения на 30 дней.
Предыстория:
- 24 февраля президент Владимир Зеленский ввел военное положение в связи с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Затем действие военного положения в Украине продолжали дважды: с 26 марта еще на 30 суток – до 25 апреля и еще на 30 суток – до 25 мая.