Военное положение и мобилизацию в Украине хотят продлить до конца лета

Президент Владимир Зеленский предлагает продлить срок действия военного положения и новые временные рамки проведения общей мобилизации почти до конца лета.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: В проекте закона № 7389 об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" Зеленский предлагает продлить действие военного положения на 90 дней с 25 мая, то есть почти до конца августа 2022 года.

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В проекте закона № 7390 президент предлагает продлить срок общей мобилизации с 25 мая на еще 90 дней.

Текст проектов законов о продлении действия военного положения и срока всеобщей мобилизации получили в ВР и направили на рассмотрение комитета.

Ранее Рада дважды с 24 февраля продолжал действие военного положения на 30 дней.

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