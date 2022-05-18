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Военное положение и мобилизацию в Украине хотят продлить до конца лета

Мазуренко Алена Среда, 18 мая 2022, 18:19
Зеленский в Раде. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский предлагает продлить срок действия военного положения и новые временные рамки проведения общей мобилизации почти до конца лета.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: В проекте закона № 7389 об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" Зеленский предлагает продлить действие военного положения на 90 дней с 25 мая, то есть почти до конца августа 2022 года.

В проекте закона № 7390 президент предлагает продлить срок общей мобилизации с 25 мая на еще 90 дней.

Текст проектов законов о продлении действия военного положения и срока всеобщей мобилизации получили в ВР и направили на рассмотрение комитета.

 

Ранее Рада дважды с 24 февраля продолжал действие военного положения на 30 дней.

 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 24 февраля президент Владимир Зеленский ввел военное положение в связи с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Затем действие военного положения в Украине продолжали дважды: с 26 марта еще на 30 суток – до 25 апреля и еще на 30 суток – до 25 мая.

Темы: Военное положениемобилизацияЗеленскийвойна
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