На четырех направлениях наступление и штурмовые действия врага провалены – сводка

На 4 направлениях восточных рубежей защиты Украины российские захватчики безуспешно пытались вести наступательные и штурмовые действия.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия противник сосредотачивается на Донецком направлении".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения с территории республики Беларусь ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Украины.

На Северском направлении подразделения противника продолжают оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Из артиллерии и минометов враг совершил обстрелы населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях, нанес ракетный удар по населенному пункту Десна. Продолжает попытки ведения воздушной разведки с помощью БПЛА на указанном направлении.

На Харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредотачивались на удержании занятых рубежей, проведении контратак с целью восстановления утраченных позиций. Отмечается задействование противником диверсионно-разведывательных групп.

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На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. При поддержке артиллерии вел боевые действия в районе населенного пункта Большая Камышеваха, успеха не имеет, на отдельных участках понес значительные потери и был вынужден отойти на ранее занятые позиции.

На Лиманском направлении противник совершал обстрелы гражданской инфраструктуры, наносил ракетные удары и пытался закрепиться на ранее занятых позициях. Применил оперативно-тактическую и армейскую авиацию с целью разрушения гражданских объектов в районах населенных пунктов Лоскутовка, Екатериновка, Новомихайловка и Орехово.

На Северодонецком направлении оккупанты вели наступление и совершали штурмовые действия в районе населенного пункта Устиновка, успеха не имели.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия с целью улучшения тактического положения. Пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Золотое-4, успеха не имел.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Юрьевка, понес потери и отступил. По результатам штурмовых действий в районах населенных пунктов Новокалиново и Первомайское успеха не имело.

На Кураховском направлении враг безуспешно вел наступление в районе населенного пункта Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия не проводился. Огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов поражал инфраструктуру и мирные дома в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Новоданиловка, Малиновка и Гуляйполе.

По имеющейся информации, в районе населенного пункта Александровка, с целью пополнения потерь 107 стрелкового батальона, которые составили более 50%, прибыло пополнение в количестве 260 военнослужащих, ранее задействованных на Харьковском направлении.

На Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых рубежей. Враг производил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Пришиб, Трудолюбовка и Нововоронцовка.

На Бессарабском направлении существенных изменений не зафиксировано.

За неимением мобилизационного ресурса на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационное военное командование планирует привлечь к боевым действиям студентов высших учебных заведений.

За сутки подразделения зенитных ракетных войск уничтожили один самолет и крылатую ракету. Ударная авиация Воздушных Сил нанесла удары по скоплению вражеской техники, по предварительным данным, уничтожено около 20 бронированных машин, боеприпасы и личный состав.

На Донецком и Луганском направлениях прошедших суток отбиты 16 атак врага, уничтожены восемь танков, семнадцать единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобиля и шесть обычных автомобилей противника.