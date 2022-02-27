Из Беларуси ударили ракетой по аэропорту Житомира

Вечером 27 февраля из Беларуси запустили ракету, которой ударили в аэропорт Житомира.

Источник: Госслужба специальной связи и защиты информации, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram

Детали: Госслужба сообщила, что по аэропорту в Житомире был нанесен ракетный удар со стороны Беларуси.

По словам советника главы МВД, запускали ракету "Искандером".

Он считает, что под угрозой Волынская, Ровенская и Житомирская области.

Справка: Искандер – оперативно-тактический ракетный комплекс с дальностью боя до 500 километров.

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