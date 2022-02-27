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Из Беларуси ударили ракетой по аэропорту Житомира

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 20:10

Вечером 27 февраля из Беларуси запустили ракету, которой ударили в аэропорт Житомира.

Источник: Госслужба специальной связи и защиты информации, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram

Детали: Госслужба сообщила, что по аэропорту в Житомире был нанесен ракетный удар со стороны Беларуси.

По словам советника главы МВД, запускали ракету "Искандером".

Он считает, что под угрозой Волынская, Ровенская и Житомирская области.

Справка: Искандер – оперативно-тактический ракетный комплекс с дальностью боя до 500 километров.

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Что было раньше:

  • Офис президента сообщил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, и они договорились, что украинская делегация встретится с российской на границе, в районе реки Припять.
  • Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий. Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.
  • Перед этим Лукашенко пригрозил Украине "спецопераций по защите своих граждан".
  • Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский сообщил, что переговоры украинской делегации с россиянами начнутся через несколько часов, поскольку команда будет добираться до границы с Беларусью больше времени, чем ожидалось.

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