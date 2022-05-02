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Убийства в Буче: установили первого подозреваемого россиянина

Ирина БалачукПонедельник, 2 мая 2022, 16:20
Убийства в Буче: установили первого подозреваемого россиянина
Сергей Колоцей. Фото с Facebook Венедиктовой

Прокуроры и полиция установили личность первого подозреваемого в зверских убийствах гражданских людей в городе Буча под Киевом – командира подразделения нацгвардии России Сергея Колоцея.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Прямая речь Венедиктовой: "Прокуроры Бучи и полицейские установили, что именно этот военнослужащий убил 18 марта четырех безоружных мужчин в Буче".

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Детали: Также установлено, что Колоцей 29 марта пытал, заставляя признаться в подрывной деятельности против российской армии еще одного гражданского. Он забрал проукраински настроенного местного жителя "на подвал", где избивал его руками, прикладом автомата и гардой ножа. Кроме того, мужчину вывозили на "место казни", где стреляли возле уха, имитируя расправу.

Венедиктова добавила, что отдельным извращенным видом издевательства и устрашения потерпевшего было принуждение его нюхать мертвого человека. 

 

Оккупанта узнали на видео из камер наблюдения на почте в Беларуси. На нем было видно, как российские захватчики пересылают награбленное в Украине имущество 

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Фото из Facebook Венедиктовой 

На основании собранных доказательств, показаний потерпевшего и портретной экспертизы, прокуроры Бучанской окружной прокуратуры сообщили росгвардейцу Колоцею о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны, объединенных с умышленными убийствами (ч.1,2 К) 43.

Венедиктова призвала всех, кто узнает российского военнослужащего и имеет свидетельства о его причастности к другим зверствам – присылать доказательства на сайт warcrimes.gov.ua, или обращаться в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097- 838-31-87, 050-107-66-75 или Бучанскую окружную прокуратуру: 063-530-69-06.

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Убийство на углу Водопроводной и Яблонской. Резня в Буче

Предыстория: 

Темы: БучавойнаубийствоРосcия
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