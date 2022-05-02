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Новая эвакуация из Мариуполя намечена на утро вторника

Алена МазуренкоПонедельник, 2 мая 2022, 22:08
Новая эвакуация из Мариуполя намечена на утро вторника
ГРАЖДАНСКИЕ В ПОДЗЕМЕЛЬЯХ АЗОВСТАЛИ, СКРИНШОТ ВИДЕО ПОЛКА АЗОВ

3 мая эвакуация из заблокированного россиянами Мариуполя запланирована на 7 утра – место сбора Луначарское кольцо возле Бердянска.

Источник: Мариупольский горсовет

Дословно: "Официально. Эвакуация. При поддержке ООН и Красного Креста на завтра согласована эвакуация мирного населения. Точка сбора - Луначарское кольцо возле Бердянска. Начало в 7:00".

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Предыстория:

  • На "Азовстали" 2 мая начался сильный пожар, он виден из всех районов города.
  • После обеда 1 мая международные журналисты начали сообщать, что из Мариуполя выехали эвакуационные автобусы с 50 гражданскими, которых увезли на территорию, подконтрольную боевикам непризнанного формирования "ДНР".
  • Позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что началась операция по эвакуации гражданских лиц из бункеров завода "Азовсталь" в Мариуполе при содействии ООН. "Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию", - сообщил он. 

Темы: Мариупольэвакуация
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