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Нацгвардейцы, защищающие Мариуполь, призывают эвакуировать весь гарнизон

Светлана КизиловаПонедельник, 2 мая 2022, 22:45
Бойцы, защищающие Мариуполь, скрин с видео

Бойцы Нацгвардии, которые заблокированы российскими оккупантами на заводе "Азовсталь", обратились к руководству государства и международным партнерам Украины.

Источник: видео, опубликованное на Facebook-странице в/ч 3057 НГУ

Детали: Военные отмечают, что гуманитарная ситуация на "Азовстали" приобрела катастрофический характер.

Дословно: "Призываем высшее военно-политическое руководство страны и международное сообщество сделать все возможное для эвакуации оставшихся на территории завода гражданских лиц, раненых военнослужащих и тел погибших.

Отвечая за жизнь военнослужащих, призываю осуществить эвакуацию всего военного гарнизона, потому что они того стоят".

  • Напомним:
  • 3 мая эвакуация из заблокированного россиянами Мариуполя запланирована на 7 утра – место сбора Луначарское кольцо возле Бердянска.
  • На "Азовстали" после атак россиян 2 мая начался сильный пожар, он был виден со всех районов Мариуполя.

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Темы: МариупольРосcиявойнаНацгвардия
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