Нацгвардейцы, защищающие Мариуполь, призывают эвакуировать весь гарнизон

Бойцы Нацгвардии, которые заблокированы российскими оккупантами на заводе "Азовсталь", обратились к руководству государства и международным партнерам Украины.

Источник: видео, опубликованное на Facebook-странице в/ч 3057 НГУ

Детали: Военные отмечают, что гуманитарная ситуация на "Азовстали" приобрела катастрофический характер.

Реклама:

Дословно: "Призываем высшее военно-политическое руководство страны и международное сообщество сделать все возможное для эвакуации оставшихся на территории завода гражданских лиц, раненых военнослужащих и тел погибших.

Отвечая за жизнь военнослужащих, призываю осуществить эвакуацию всего военного гарнизона, потому что они того стоят".

ВИДЕО ДНЯ