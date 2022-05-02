Эвакуированные из "Азовстали" до сих пор не добрались до Запорожья, попробуют во вторник

Гражданские, эвакуированные в воскресенье с завода "Азовсталь" в Мариуполе, в понедельник не доехали в Запорожье.

Источник: Запорожская ОВА в комментарии журналистам, начальник Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телемарафона, сообщает Укринформ

Дословно ОВА: "Колонны сегодня не будет".

Детали: Никаких подробностей процесса эвакуации не разглашают, ссылаясь на то, что процесс очень сложен.

Людей ждут в Запорожье во вторник, 3 мая.

Вместе с тем начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что к колонне эвакуированных из Мариуполя, которая выехала из города 1 мая, смогут присоединиться жители Бердянска и Токмака.

"Мы хотим, чтобы наши земляки-запорожцы, жители Бердянска, Токмака присоединились к этой колонне и вместе с мариупольцами прибыли в Запорожье", - отметил Старух.

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По его информации, по состоянию на вечер 2 мая колонна из Мариуполя находится в районе Мангуша.

Что предшествовало: Ранее глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что 2 мая движение эвакуационной колонны из Мариуполя в Запорожье задерживается.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в понедельник сообщил, что снова началась эвакуация жителей Мариуполя.

В воскресенье вечером президент Владимир Зеленский подтвердил, что началась эвакуация гражданских лиц из бункеров завода "Азовсталь" в Мариуполе при содействии ООН. "Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию", - сообщил он.