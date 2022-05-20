Харьковщина: россияне разбомбили дом культуры в Лозовой: 7 раненых, в том числе ребенок

Российская ракета попала в местный Дом культуры в Лозовой Харьковской области, в результате чего семь человек получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.

Источник: "Суспільне Харків" со ссылкой на данные Центра экстренной медицинской помощи, telegram-канал "Труха Украина"

Детали: В управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Харьковской области сообщили, что спасатели на месте тушат пожар и разбирают завалы.

Российские оккупанты нанесли удар по зданию около 15:00.

На видеозаписи с камер наблюдения, которым поделились очевидцы с каналом "Труха Украина", видно, как ракета попадает в здание, после чего в воздух поднялись густые клубы дыма и пыли.

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