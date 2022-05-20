Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Харьковщина: россияне разбомбили дом культуры в Лозовой: 7 раненых, в том числе ребенок

Денис КарловскийПятница, 20 мая 2022, 16:58
фото иллюстративное: getty images

Российская ракета попала в местный Дом культуры в Лозовой Харьковской области, в результате чего семь человек получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.

Источник: "Суспільне Харків" со ссылкой на данные Центра экстренной медицинской помощи, telegram-канал "Труха Украина"

Детали: В управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Харьковской области сообщили, что спасатели на месте тушат пожар и разбирают завалы.

Российские оккупанты нанесли удар по зданию около 15:00.

На видеозаписи с камер наблюдения, которым поделились очевидцы с каналом "Труха Украина", видно, как ракета попадает в здание, после чего в воздух поднялись густые клубы дыма и пыли.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В пятницу 20 мая почти по всей Украине трижды подряд объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ракетных и авиационных ударов россиян.
  • Министерство обороны Украины сообщало, что россияне подготовили к запуску 16 крылатых ракет класса "Калибр" на кораблях в акватории Черного моря.
  • Днем 20 мая россияне нанесли ракетный удар по объекту в Лубенской общине Полтавской области.
  • Ранним утром 20 мая российская ракета попала в Малин на Житомирщине, повредив почти сотню домов. По меньшей мере три человека получили ранения.

Темы: Харьковская областьобстрелжертвыРосcия
Главное сегодня

Экс-генсек НАТО раскритиковал курс Германии по войне в Украине

ISW назвал причины, почему Россия может завышать количество защитников "Азовстали"

Юг: ВСУ уничтожили 36 захватчиков, вражеские танки и "Град"

Гайдай о намерении РФ захватить Луганщину: Шойгу не понимает реального положения вещей

ПВО для Украины: в новом пакете помощи от США есть ЗРК Patriot – WP

При обороне Мариуполя погибло много летчиков, 90% не возвращались – Зеленский

Все новости...
Путин собрал онлайн Совбез с Герасимовым и заявил о кибервойне против РФ
Разведка США не верит, что перемены в общественного мнение в РФ повлияют на Путина
Буданов: Путин в тупике, не может ни закончить войну, ни выиграть
Сообщают о прилете ракет под Одессой
Последние новости
11:00
Зеленский: Конец войны будет в дипломатии
10:54
Британия обсуждает с союзниками вооружение Молдовы по стандартам НАТО
10:41
ВСУ ликвидировали уже 28 850 российских оккупантов – данные Генштаба
10:38
Путин и его логика игрока – Михаил Дубинянский
10:38
Ахметов думает о продаже своей недостроенной суперяхты
10:29
В Одессе возобновил работу велопатруль
10:17
Италия увеличила импорт российской нефти для загрузки НПЗ "Лукойла"
10:15
"Роскосмос" замахнулся на предприятия в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях
10:09
Регионы: россияне поливают огнем восток и юг Украины
10:06
фотоВ Северодонецке возобновили газоснабжение
Все новости...