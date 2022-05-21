Враг планирует наступление в направлении Ямполь – Северск – сводка штаба

Российские захватчики планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом".

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Продолжаются обстрелы вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и Славянском направлении".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях, в целом, ситуация существенных изменений не претерпела. Отмечается наращивание системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах.

Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории Беларуси.

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На Северском направлении противник обстрелял позиции сил обороны в районах приграничных украинских населенных пунктов на территории Сумской и Черниговской областей.

На Слобожанском направлении главные усилия неприятеля сосредотачиваются на содержании занятых рубежей. Противник наносил авиационных ударов по населенному пункту Циркуны.

В ближайшее время ожидается усиление группировки войск на Харьковском направлении подразделениями из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.

На Славянском направлении агрессор пытается возобновить наступательные действия. В частности, для обеспечения форсирования реки Северский Донец планирует наведение переправы.

На Донецком направлении противник ведет активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Лиманском направлении оккупанты планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец. В частности, в определенном районе наблюдается сосредоточение специальной техники наведения понтонно-мостовой переправы. Для усиления группировки войск и активизации наступления оккупанты осуществляют опрокидывание дополнительных подразделений.

На Запорожском направлении противник производил огненное поражение украинских войск.

В Мариуполе противник принимает меры по восстановлению функционирования порта. В частности, проводит разминирование припортовой инфраструктуры.

На Южнобужском и Таврическом направлениях оккупанты основные усилия сосредотачивают на содержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и логистическом обеспечении войск.

На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск. Отмечается дополнительное развертывание подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

Корабли черноморского флота врага в акваториях Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

Российские захватчики продолжают применять тактику террора против украинского гражданского населения на временно занятых территориях. В частности, препятствуют эвакуации людей из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию и открытию гуманитарных коридоров для ввоза продуктов питания, медикаментов и эвакуации пожилых людей, больных и детей.

За минувшие сутки только на Донецком и Луганском направлениях отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены восемь танков, три артиллерийских системы, десять единиц боевой бронированной техники, три специальных бронированных автомобиля и шесть единиц автомобильной техники противника.

Подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск поражены два БПЛА оперативно-тактического уровня, а зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили один БПЛА, крылатую ракету и поразили одну цель пока неустановленного типа (предположительно вертолет).