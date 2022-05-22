Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Россию прибыли специалисты из Сирии для разработки опасных бочковых бомб – the Guardian

Денис КарловскийВоскресенье, 22 мая 2022, 22:54
развалины Алеппо после разрушения бочковыми бомбами, 5 сентября 2016 года. фото: getty images

Инженеры, причастные к изготовлению печально известных "бочковых бомб" во время гражданской войны в Сирии, в течение нескольких недель находятся в России.

Источник: неназванные должностные лица разведагентств европейских стран в разговоре с журналистами британского издания the Guardian

Детали: Разведки европейских стран зафиксировали приезд более 50 специалистов в Россию, где они уже несколько недель сотрудничают с представителями российских вооруженных сил.

Их прибытие в Россию могло быть причиной, почему страны Запада предупреждали несколько недель назад, полагая, что россияне позвали их, дабы подготовить химическое оружие для применения в Украине.

Эксперты объясняют, что металлический контейнер полностью заполняют взрывчаткой, иногда с некоторыми осколочными элементами. Такие бомбы просто сбрасывают с вертолетов без прицеливания прямо над теми объектами, которые хотят поразить.

Повстанцы, боровшиеся с режимом Башара Ассада, не имея средств ПВО, были бессильны против военной авиации во время боевых действий в Сирии. Эти бочковые бомбы сыграли очень трагическую роль в подавлении сопротивления антиправительственных сил в Сирии.

В то же время представители разведки объясняют, что вооруженные силы Украины имеют силы противовоздушной обороны и средства отслеживания воздушных судов, чтобы сбивать российские вертолеты или самолеты до того, как они смогут сбросить такую ​​бомбу.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь неназванного должностного лица: "Видимо, поэтому мы их так и не увидели в Украине. Мы знаем, что у них есть такое оружие, но если они его применят, то это будет проигрышно для них; мы будем знать, кто применил этот боеприпас, да и скорее всего они не долетят и погибнут".

Напомним: The Guardian также провели расследование, что российские кафиры обстреливали густонаселенные районы пригородов Киева снарядами с флешеттами, изобретенными еще в ходе Первой мировой войны. Это оружие считают устаревшим и не слишком эффективным против военных целей.

Темы: РосcияСирияоружиевойна
Главное сегодня

фотоМэрия Мариуполя поименно показала предателей из ОПЗЖ

видеоМедведчук дал показания против Порошенко – СБУ

Байден готов применить военную силу в случае нападения Китая на Тайвань

Беларусь ведет разведку и разворачивает на границе с Украиной дополнительные подразделения – сводка

Оккупанты готовятся к возобновлению наступления на южном направлении – американские эксперты

Мединский снова сетует, что переговоры блокирует Украина

Все новости...
Росcия
Почему переговоры с Россией остановились и как на это повлияли Буча и Борис Джонсон? Говорим с Романом Романюком
Австрия уже нашла 254 млн евро активов подсанкционных российских олигархов
Мединский снова сетует, что переговоры блокирует Украина
Последние новости
12:06
МИД России допускает обмен пленных с "Азовстали"
12:03
Число убитых россиянами украинцев достигло 4600 - без учета оккупированных территорий
11:44
фотоМужчина "сливал" россиянам позиции ВСУ и Нацгвардии в Бахмуте
11:36
Польша решила досрочно расторгнуть газовый контракт с РФ
11:18
Британия рекомендует 21-дневный карантин для близких контактов больных обезьяньей оспой
11:04
Доля проданных в РФ авиабилетов за границу "в один конец" достигла 70%
10:57
Россияне бьют ракетами по железной дороге на Житомирщине: этой ночью – в Коростене
10:53
фотоРоссияне убили 6 гражданских за сутки на Донетчине
10:46
фотоСнова очередь: более 500 киевлян "охотятся" на новую марку с российским кораблем
10:36
Сеть джинсовой одежды Levi Strauss & Co окончательно покинет российский рынок – СМИ
Все новости...