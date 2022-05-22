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В Россию прибыли специалисты из Сирии для разработки опасных бочковых бомб – the Guardian

Денис КарловскийВоскресенье, 22 мая 2022, 22:54
В Россию прибыли специалисты из Сирии для разработки опасных бочковых бомб – the Guardian
развалины Алеппо после разрушения бочковыми бомбами, 5 сентября 2016 года. фото: getty images

Инженеры, причастные к изготовлению печально известных "бочковых бомб" во время гражданской войны в Сирии, в течение нескольких недель находятся в России.

Источник: неназванные должностные лица разведагентств европейских стран в разговоре с журналистами британского издания the Guardian

Детали: Разведки европейских стран зафиксировали приезд более 50 специалистов в Россию, где они уже несколько недель сотрудничают с представителями российских вооруженных сил.

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Их прибытие в Россию могло быть причиной, почему страны Запада предупреждали несколько недель назад, полагая, что россияне позвали их, дабы подготовить химическое оружие для применения в Украине.

Эксперты объясняют, что металлический контейнер полностью заполняют взрывчаткой, иногда с некоторыми осколочными элементами. Такие бомбы просто сбрасывают с вертолетов без прицеливания прямо над теми объектами, которые хотят поразить.

Повстанцы, боровшиеся с режимом Башара Ассада, не имея средств ПВО, были бессильны против военной авиации во время боевых действий в Сирии. Эти бочковые бомбы сыграли очень трагическую роль в подавлении сопротивления антиправительственных сил в Сирии.

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В то же время представители разведки объясняют, что вооруженные силы Украины имеют силы противовоздушной обороны и средства отслеживания воздушных судов, чтобы сбивать российские вертолеты или самолеты до того, как они смогут сбросить такую ​​бомбу.

Прямая речь неназванного должностного лица: "Видимо, поэтому мы их так и не увидели в Украине. Мы знаем, что у них есть такое оружие, но если они его применят, то это будет проигрышно для них; мы будем знать, кто применил этот боеприпас, да и скорее всего они не долетят и погибнут".

Напомним: The Guardian также провели расследование, что российские кафиры обстреливали густонаселенные районы пригородов Киева снарядами с флешеттами, изобретенными еще в ходе Первой мировой войны. Это оружие считают устаревшим и не слишком эффективным против военных целей.

Темы: РосcияСирияоружиевойна
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