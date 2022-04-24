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Россияне убивали людей в Буче снарядами времен Первой мировой – The Guardian

Денис КарловскийВоскресенье, 24 апреля 2022, 22:28
флешетта, найденная в теле мужчины, убитого россиянами в буче. фото: alessio mamo/the guardian

Российские оккупанты убивали гражданское население в Буче снарядами с флешеттами, которые использовались преимущественно во время Первой мировой войны.

Источник: The Guardian ссылаясь на судмедэкспертов, осматривающих тела жителей Киевской области, убитых россиянами во время оккупации

Детали: Судебные медицинские эксперты рассказали журналистам, что они нашли во многих телах убитых людей на Киевщине остатки флешет. По их словам, большинство таких тел обнаружили в братских могилах в Буче и Ирпене.

Команда патологоанатомов и судмедэкспертов состоит из украинских специалистов и приглашенных экспертов французской жандармерии.

Независимые эксперты по вопрос оружия осмотрели фотографии металлических остатков, извлеченных из тел погибших, и подтвердили, что это флешетты.

Снаряды с флешеттами в первый раз массово применили в ходе Первой мировой войны. Тогда недавно придуманные самолеты залетали в тыл и сбрасывали такие снаряды в траншеи противника, где они пробивали даже металлические шлемы солдат и убивали живую силу врага.

Один такой снаряд содержит до 8 тысяч флешетов – мелких металлических дротиков, похожих на гвозди.

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Флешетта может быть длиной от 2,5 до 4 сантиметров. Она имеет острый наконечник и мелкие крылышки у окончания.

Когда танк или ствольная артиллерия запускает такой снаряд, он взрывается в воздухе после сожжения запала внутри, и флешеты разлетаются по сторонам.

Жительница Бучи Светлана Чмут рассказала, что она нашла такие флешетты в корпусе своей машины.

Кроме того, после того, как флешета попадает в тело, она обычно разламывается на две части, образуя две глубокие, узкие раны.

По словам судмедэкспертов, производящих осмотр и вскрытие тел, у большинства жертв обломки находили в черепе и груди.

Эксперт из оружия Нил Гибсон рассказал, что скорее всего россияне применили боеприпасы 3Ш1 калибра 122 мм.

Эти снаряды не запрещены международными конвенциями, но применение в населенном пункте с плотной жилой застройкой является нарушением международного гуманитарного права.

Предыстория:

  • Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил 23 апреля, чтов Буче эксгумировали треть всех тел, найденных в районах Киевской области, которые были оккупированы российскими войсками.
  • Ранее Федорук говорил, что 85% погибших в Буче имеют отверстия от пуль.
  • Всего в Буче во время российской оккупации зверски убили по меньшей мере 403 жителей.
  • Российский президент Владимир Путин присвоил почетное звание "гвардейской" 64-й бригаде, которая оккупировала Бучу и устроила бесчеловечные зверства над безоружным населением городка.
  • Путин и вся российская власть решительно отрицают совершение военных преступлений оккупировавшими Бучу россиянами и называют доказательства и показания очевидцев "фейками".

Темы: РосcияБучаКиевская областьоккупация
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