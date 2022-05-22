До Росії прибули фахівці з Сирії для розробки небезпечних бочкових бомб – the Guardian

Інженери, які причетні до виготовлення сумнозвісних "бочкових бомб" під час громадянської війни в Сирії, впродовж кількох тижнів перебувають у Росії.

Джерело: неназвані посадовці розвідагенцій європейських країн у розмові з журналістами британського видання the Guardian

Деталі: Розвідки європейських країн зафіксували приїзд понад 50 фахівців до Росії, де вони вже впродовж кількох тижнів співпрацюють з представниками російських збройних сил.

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Їхнє прибуття до Росії могло бути причиною, чому країни Заходу попереджали кілька тижнів тому, гадаючи що росіяни покликали їх, аби підготувати хімічну зброю для застосування в Україні.

Експерти пояснюють, що металевий контейнер дощенту заповнюють вибухівкою, інколи з деякими осколковими елементами. Такі бомби просто скидають з гелікоптерів без прицілювання прямо над тими об’єктами, які хочуть уразити.

Повстанці, які боролись з режимом Башара Ассада, не маючи засобів ППО, були безсилі проти військової авіації під час бойових дій у Сирії. Тож ці бочкові бомби зіграли дуже трагічну роль у придушенні опору антиурядових сил у Сирії.

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Водночас представники розвідки пояснюють, що Збройні сили України мають сили протиповітряної оборони та засоби відстеження повітряних суден, аби збити російські гелікоптери чи літаки до того, як вони зможуть скинути таку бомбу.

Пряма мова неназваного посадовця: "Мабуть, тому ми їх так і не побачили в Україні. Ми знаємо, що в них є така зброя, але якщо вони її застосують, то це буде програшно для них; ми будемо знати, хто застосував цей боєприпас, та й швидше за все вони не долетять і загинуть".

Нагадаємо: The Guardian також провели розслідування, що російські окупанти обстрілювали густонаселені райони передмість Києва снарядами з флешетами, винайдені ще в ході Першої світової війни. Цю зброю вважають застарілою і не надто ефективною проти військових цілей.