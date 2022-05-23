Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Беларусь ведет разведку и разворачивает на границе с Украиной дополнительные подразделения – сводка

Ольга ГлущенкоПонедельник, 23 мая 2022, 06:55
украинский военный, фото: ОК Юг

Белорусские вооруженные силы усиленно ведут разведку и развертывают дополнительные подразделения в приграничных районах.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы республики Беларусь усиленно ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области.

Угроза ракетно-авиационных ударов с территории республики Белоруссия осталась.

На Слобожанском направлении враг силами подразделений 6-й общевойсковой армии Западного военного округа и балтийского флота ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей на Харьковском направлении.

Усиливая полицейско-административный режим, подразделения противника устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и рядом с населенными пунктами Великий Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск.

Силами отдельных подразделений Западного военного округа, 11 армейского корпуса балтийского флота, Восточного и Центрального военных округов враг осуществляет подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении.

ВИДЕО ДНЯ

Совершил попытку наступательных действий в районе населенного пункта Довгенькое. Это наступление отражено подразделениями Сил обороны, враг понес потери и отступил.

На Донецком направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

На Лиманском направлении оккупанты обстреливали инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиман, Озерное и Диброва.

На Северодонецком направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк. Вел штурмовые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии противник вел боевые действия в районе Александрополья. По результатам огневого поражения Силами обороны понес потери и отступил. Вел наступление в районах Липового и Триполья, успеха не имел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечается понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, обстреливает позиции сил обороны.

Наносил авиационных ударов по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Новомихайловка и Никольское.

На остальных направлениях враг активных боевых действий не проводил.

По результатам потерь в ходе боевых действий, враг вынужден снимать с хранения танки Т-62 для комплектования формируемых для отправки в Украину резервных батальонных тактических групп.

Кроме того, для восполнения потерь вооружения и военной техники используется техника, пораженная и восстановленная на ремонтно-восстановительных предприятиях.

Напомним: За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены шесть танков, десять единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны по указанным направлениям сбили один БпЛА типа "Орлан-10" и вражеский самолет Су-25.

Авиационные и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили четыре вражеских крылатых ракет.

Темы: войнаВооруженные силыРосcияБеларусь
Главное сегодня

Пограничника со Змеиного, настоящего автора фразы о русском корабле, достали из плена

На Путина были покушения – руководитель ГУР Буданов

Удар по Десне: под обломками нашли 87 погибших – Зеленский

Пленный россиянин получил пожизненное за убийство гражданского

Адвокат Порошенко отреагировал на заявление Медведчука: пиар СБУ

фотоМэрия Мариуполя поименно показала предателей из ОПЗЖ

Все новости...
На усиление врага в Черном море идет новейший корабль "Адмирал Макаров" – ОК "Юг"
Харьков: из-под 98 завалов спасатели извлекли 150 тел
Россия уже понесла потери в Украине, как СССР в Афганистане за 9 лет - разведка Британии
Россияне убили 6 гражданских за сутки на Донетчине
Последние новости
15:15
Публичные позиции Украины и России в отношении войны за неделю – ОПОРА
15:07
фотоУкраинцы везде видят сине-желтый флаг. Фотографии собирают в специальном аккаунте
15:05
Взрыв в Энергодаре: Орлов рассказал подробности и последствия для псевдомэра
15:05
Из-за оккупации Юга овощи подорожали на 150%: чего не хватает и что будет с ценами
14:58
Вдвое возросло количество тех, кто поддерживает право владения огнестрельным оружием – социология
14:54
В МИД РФ говорят, что Молдова "навредит себе" выходом из СНГ
14:37
Пограничника со Змеиного, настоящего автора фразы о русском корабле, достали из плена
14:37
Спрос на вторичную недвижимость в Киеве рухнул на 50%
14:25
Лукашенко заявил Путину, что Польша и "натовцы" собираются захватить запад Украины
14:22
В Париже убили охранника посольства Катара
Все новости...