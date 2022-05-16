Шуфрич покинул Украину, но обещает вернуться

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич пересек государственную границу Украины с Румынией.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, Шуфрич в комментарии УП

Детали: Источник УП отметил, что Шуфрич пересек границу "на днях" через КПП "Порубное".

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Других деталей пока нет. УП обратилась через мессенджеры за комментарием к самому нардепу. Впоследствии он подтвердил информацию о выезде.

Прямая речь: "Я выехал в пятницу, это правда. Выехал по семейным делам, абсолютно законно. Я являюсь отцом трех несовершеннолетних детей, а также сообщил о своем отъезде руководство Верховной Рады. До 23 мая вернусь назад".

Напомним: Решением правительства на время действия военного положения запрещен выезд из Украины мужчинам в возрасте 18-60 лет. Хотя в этом правиле есть ряд исключений.

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