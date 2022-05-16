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Шуфрич покинул Украину, но обещает вернуться

Валентина Романенко, Роман КравецПонедельник, 16 мая 2022, 19:02
Нестор Шуфрич. фото ОПЗЖ

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич пересек государственную границу Украины с Румынией.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, Шуфрич в комментарии УП

Детали: Источник УП отметил, что Шуфрич пересек границу "на днях" через КПП "Порубное".

Других деталей пока нет. УП обратилась через мессенджеры за комментарием к самому нардепу. Впоследствии он подтвердил информацию о выезде.

Прямая речь: "Я выехал в пятницу, это правда. Выехал по семейным делам, абсолютно законно. Я являюсь отцом трех несовершеннолетних детей, а также сообщил о своем отъезде руководство Верховной Рады. До 23 мая вернусь назад".

Напомним: Решением правительства на время действия военного положения запрещен выезд из Украины мужчинам в возрасте 18-60 лет. Хотя в этом правиле есть ряд исключений.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Решением Верховной Рады в Украине запрещена деятельность пророссийских партий, к которым относится и ОПЗЖ, чья фракция в парламенте на днях официально перестала существовать.
  • В начале марта Шуфрич был задержан батальоном Теробороны за попытку сфотографировать блокпост. Сам он заявил, что "делал селфи, чтобы показать, что он находится в Киеве".

Темы: ШуфричОПЗЖ
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