Шуфрич покинул Украину, но обещает вернуться
Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич пересек государственную границу Украины с Румынией.
Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, Шуфрич в комментарии УП
Детали: Источник УП отметил, что Шуфрич пересек границу "на днях" через КПП "Порубное".
Других деталей пока нет. УП обратилась через мессенджеры за комментарием к самому нардепу. Впоследствии он подтвердил информацию о выезде.
Прямая речь: "Я выехал в пятницу, это правда. Выехал по семейным делам, абсолютно законно. Я являюсь отцом трех несовершеннолетних детей, а также сообщил о своем отъезде руководство Верховной Рады. До 23 мая вернусь назад".
Напомним: Решением правительства на время действия военного положения запрещен выезд из Украины мужчинам в возрасте 18-60 лет. Хотя в этом правиле есть ряд исключений.
Предыстория:
- Решением Верховной Рады в Украине запрещена деятельность пророссийских партий, к которым относится и ОПЗЖ, чья фракция в парламенте на днях официально перестала существовать.
- В начале марта Шуфрич был задержан батальоном Теробороны за попытку сфотографировать блокпост. Сам он заявил, что "делал селфи, чтобы показать, что он находится в Киеве".