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Зеленский назвал условие, без которого откажется встречаться с Путиным

Катерина ТищенкоПонедельник, 23 мая 2022, 21:55
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным только в том случае, если на них будет обсуждаться прекращение войны, которую Россия начала против Украины.

Источник: Зеленский во время разговора в Украинском доме в Давосе

Прямая речь: "У них такая структура принятия решений в государстве, что без него (Путина – ред.) никакие решения не принимаются. Все учреждения у них объединены одним решением – решением президента РФ.

И если мы говорим о конкретном решении по прекращению войны, то без него этого решения не будет, не обойдется без встречи с президентом РФ.

А после того, что они наделали, больших желаний по поводу этих встреч точно нет. И больших желаний встречаться с посредниками нет и не будет.

Поэтому я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из РФ, кроме как с президентом РФ. И только в том случае, если вопрос на столе будет один – прекращение войны. Все. О другом не о чем говорить".

Что предшествовало: 21 мая Зеленский заявил, что повестка дня двусторонних переговоров с Путиным и даже сам факт этих переговоров будет зависеть от времени их проведения и поведения России.

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Предыстория: 

  • 17 мая в МИД России заявили, что переговоры с Украиной не идут, так как Киев фактически вышел из переговорного процесса.
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что переговоры с Россией сейчас на паузе по ряду причин.

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Темы: ЗеленскийПутинвойна
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