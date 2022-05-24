Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Шойгу заявил, что Россия тормозит с наступлением в Украине специально

Ирина БалачукВторник, 24 мая 2022, 14:12
Сергей Шойгу. Фото РИА Новости

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия якобы специально замедляет темпы наступления в Украине, чтобы "избежать жертв среди мирного населения и дать возможность людям эвакуироваться".

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на заявление Шойгу на прошедшем по видеосвязи заседании совета министров обороны ОДКБ

Прямая речь Шойгу: "Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры".

Детали: Он также снова соврал членам ОДКБ, что российские войска якобы не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители.

И снова повторил пропагандистскую мантру о "высокоточном оружии", которым поражаются якобы только огневые позиции и военные объекты.

Шойгу также заявил, что Россия продолжит так называемую "спецоперацию" в Украине "до полного выполнения всех задач", несмотря "на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию".

Министр обороны РФ повторил заученные фразы о том, что "НАТО превращало Украину во враждебное России государство, сделав ее инструментом давления на Москву", рассказал басни о якобы "сети из более чем 30 биолабораторий" США в Украине и о якобы "возникновении реальной угрозы создания Украиной ядерного оружия".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: Росcиявойна
Главное сегодня

США решили лишить РФ возможности обслуживать ее суверенный долг

Зеленский объяснил, когда можно возвращаться за стол переговоров с Россией

Россия готовится к долговременной войне – Минобороны

Орбан объявил в Венгрии чрезвычайное положение из-за войны в Украине

В боях за Мариуполь погиб чемпион мира по тайскому боксу

Россияне наступают у Северодонецка и Бахмута – сводка Штаба

Все новости...
Росcия
Россияне наступают у Северодонецка и Бахмута – сводка Штаба
В разбомбленный Мариуполь притащили передвижной телевизор, где транслируют пропаганду РФ
Ляшко призвал международные фармацевтические компании покинуть российский рынок
Последние новости
02:00
Херсонщина: 90% аптек закрылись, цены на лекарства подскочили в пять раз
01:30
КНДР запустила три баллистические ракеты на фоне визита Байдена в Азию
00:45
Школьник открыл огонь в начальной школе в США, 15 погибших
00:03
фотоЗалужный: Гаубицы Caesar уже на передовой, овладели за 2-3 часа
23:59
Зеленский назвал жалкими "объяснения" Шойгу о военных провалах РФ
23:23
Оккупантам придется уйти из Крыма – Зеленский
23:08
Зеленский: Нужно время и много усилий, чтобы переломить преимущество РФ
23:04
ОГП реорганизует "Департамент войны" в условиях боевых действий
22:51
В РФ заявили о разминировании порта Мариуполя и коридоре для иностранных судов
22:43
США решили лишить РФ возможности обслуживать ее суверенный долг
Все новости...