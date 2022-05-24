Шойгу заявил, что Россия тормозит с наступлением в Украине специально
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия якобы специально замедляет темпы наступления в Украине, чтобы "избежать жертв среди мирного населения и дать возможность людям эвакуироваться".
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на заявление Шойгу на прошедшем по видеосвязи заседании совета министров обороны ОДКБ
Прямая речь Шойгу: "Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры".
Детали: Он также снова соврал членам ОДКБ, что российские войска якобы не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители.
И снова повторил пропагандистскую мантру о "высокоточном оружии", которым поражаются якобы только огневые позиции и военные объекты.
Шойгу также заявил, что Россия продолжит так называемую "спецоперацию" в Украине "до полного выполнения всех задач", несмотря "на масштабную помощь Запада киевскому режиму и санкционное давление на Россию".
Министр обороны РФ повторил заученные фразы о том, что "НАТО превращало Украину во враждебное России государство, сделав ее инструментом давления на Москву", рассказал басни о якобы "сети из более чем 30 биолабораторий" США в Украине и о якобы "возникновении реальной угрозы создания Украиной ядерного оружия".
Предыстория:
- Россия напала на Украину 24 февраля. Свое вторжение президент РФ Владимир Путин назвал "спецоперацией" по демилитаризации соседней страны, которая якобы угрожает безопасности России.
- Россия планировала захватить Украину "за 3-4 дня".
- РФ ведет агрессивную войну, в результате которой уже погибли тысячи мирных жителей, среди которых минимум 234 детей, миллионы украинцев стали беженцами, многие города и села Украины разрушены полностью.
- Россия в этой войне потеряла более 29 тысяч солдат и тысячи единиц военной техники.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня Украину на войне защищают 700 тысяч военных.