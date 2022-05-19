Россияне снова жалуются, что их "обстреляли", но жертв и разрушений нет

Губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил, что пограничные территории России были обстреляны со стороны Украины, но жертв нет.

Источник: Старовойт в Telegram

Детали: По словам Старовойта, со стороны Украины россияне зафиксировали "минометный обстрел" в селах Дроновка и Алексеевка в Глушковском районе Курской области.

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В то же время, российский губернатор заявил, что в результате происшествия пострадавших и разрушений нет: "Ответным огнем агрессия противника была подавлена", а российские военные "контролируют" ситуацию.

Что было ранее: 19 мая Старовойт заявил об "атаке врага" на спиртзавод в населенном пункте Теткино.

Старовойт заявил в среду вечером, что "противник" обстрелял село Алексеевка уже в третий раз, а также село Теткино.

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Кроме того, 17 мая Старовойт заявил, что приграничное село Алексеевка было обстреляно из "крупнокалиберного оружия".

Также об обстрелах со стороны Украины периодически заявляют в Белгородской области.

При этом российские войска продолжают обстреливать украинские населенные пункты в Черниговской и Сумской областях.