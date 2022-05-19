Россияне снова жалуются, что их "обстреляли", но жертв и разрушений нет
Губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил, что пограничные территории России были обстреляны со стороны Украины, но жертв нет.
Источник: Старовойт в Telegram
Детали: По словам Старовойта, со стороны Украины россияне зафиксировали "минометный обстрел" в селах Дроновка и Алексеевка в Глушковском районе Курской области.
В то же время, российский губернатор заявил, что в результате происшествия пострадавших и разрушений нет: "Ответным огнем агрессия противника была подавлена", а российские военные "контролируют" ситуацию.
Что было ранее: 19 мая Старовойт заявил об "атаке врага" на спиртзавод в населенном пункте Теткино.
Старовойт заявил в среду вечером, что "противник" обстрелял село Алексеевка уже в третий раз, а также село Теткино.
Кроме того, 17 мая Старовойт заявил, что приграничное село Алексеевка было обстреляно из "крупнокалиберного оружия".
Также об обстрелах со стороны Украины периодически заявляют в Белгородской области.
При этом российские войска продолжают обстреливать украинские населенные пункты в Черниговской и Сумской областях.