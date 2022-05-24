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Венедиктова допускает возможность обмена осужденного пожизненно солдата РФ Шишимарина

Валентина РоманенкоВторник, 24 мая 2022, 18:24
Вадим Шишимарин в суде. фото УП

Генпрокурор Ирина Венедиктова допускает, что осужденного за нарушение обычаев войны военного РФ Вадима Шишимарина впоследствии могут обменять, но подчеркивает, что Украина будет четко соблюдать законодательство.

Источник: Венедиктова в эфире национального телемарафона 24 мая

Прямая речь: "У нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Можно обменять человека после приговоров судов. Да, технически это возможно.

Но я не хочу входить в процессы обмена, потому что это уже политика и дипломатия, хочу остаться в своей компетенции прокурора и говорить об объективных вещах уголовной юстиции".

Детали: Генпрокурор отметила, что Украина будет двигаться сугубо в правовом поле под стандартами международного гуманитарного права.

Что предшествовало: 23 мая Соломенский райсуд Киева приговорил российского военного Вадима Шишимарина, обвиняемого в убийстве гражданского жителя Сумщины, к пожизненному заключению.

Знать больше: "Правда, что Зеленский всем раздал оружие?" История первого приговора за военное преступление

ВИДЕО ДНЯ
  • 4 мая СБУ опубликовала видеопризнание оккупанта Шишимарина в убийстве гражданских.
  • 11 мая прокуратура сообщила, что его дело было отправлено в суд.
  • Шишимарина обвинили в нарушении законов и обычаев войны. Он признал вину и раскаялся.
  • Прокуратура попросила приговорить Шишимарина к пожизненному заключению. Он признал вину и попросил простить его.

Темы: войнасудОфис генпрокурора
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