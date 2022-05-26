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Люди с разрушенными домами в Харькове говорят, что их выселяют из метро

Денис КарловскийЧетверг, 26 мая 2022, 23:09

Очевидцы рассказали, что людей, чье жилье разрушила российская армия, принудительно выселяются со станций Харьковского метрополитена из-за возобновления движения поездов.

Источник: очевидцы в комментарии УП

Прямая речь: "На (станции метро – УП) "23 августа" вот в четверг произошел обстрел. Погибли люди. Так что (люди в близлежащих домах – УП) начали почти сразу снова возвращаться в метро. Те, что там оставались. Их где-то около 100.

Там живут те, у кого разрушены дома, и возвращаться некуда. Там есть люди и из области. Они требуют не просто жилья, а жилья с надежными хранилищами. Они очень испуганы.

24 мая в Харькове было запущено метро. До "Дворца труда" метро еще не ездит, потому что там живут люди. На "23 августа" уже ездит.

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Запретили волонтерам приносить еду именно в метро. Они раздают ее на улице у входа. Именно у входа в метро сегодня убило людей.

Закрыли мужской туалет.

Открыли железные двери на том входе в метро, ​​где они сейчас сосредоточены. Сам вход пока не открыли, но метрополитен угрожает, что вот-вот откроет и вход. Но уже начался сквозняк. Люди и так больны – сейчас риск еще увеличивается".

Детали: По данным собеседника УП, городские власти предложили оставшимся без домов людям временно разместиться в общежитии на Алексеевке. Но в том здании нет должного бомбоубежища, а российская армия в течение суток 26 мая обстреливала район.

Сотрудники метрополитена якобы угрожают людям, вынужденным проживать на станции "Дворец труда", что вскоре на станции возобновят движение поездов и платформа будет заполнена пассажирами.

Два человека написали заявление начальнику Харьковского метрополитена, но пока реакции не последовало.

Темы: Харьковвойна
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