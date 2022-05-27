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Волынская тероборона показала, как будет уничтожать врага в случае наступления с Беларуси

Денис КарловскийПятница, 27 мая 2022, 16:18
Волынская тероборона показала, как будет уничтожать врага в случае наступления с Беларуси
фото иллюстративное: facebook-страница сил теробороны всу

Бойцы Волынской бригады Сил территориальной обороны продемонстрировали навыки ведения боя при наступлении вражеских войск с северной границы с Беларусью.

Источник: Региональное управление Сил теробороны "Запад"

Дословно: "Пока самопровозглашенный президент Беларуси диктатор Лукашенко бряцает оружием, проводит демонстрационные военные учения и создает новое оперативное командование недалеко от границы Украины, бойцы Волынской бригады территориальной обороны показали как будут уничтожать вражеских диверсантов, если те рискнут ступить на украинскую землю!"

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Детали: В ходе учений бойцы теробороны тренировались перемещаться в составе подразделения в район развертывания, выявлять диверсионно-разведывательные группы противника и вести контактный бой с применением разного вида стрелкового оружия и бронетехники.

Также военнослужащие провели имитацию планового отступления от передних позиций и эвакуации раненого военнослужащего.

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Предыстория:

  • Режим самопровозглашенного Лукашенко в Беларуси на протяжении последних недель угрожает провокациями на украинской границе и войной. Белорусская армия проводит "внезапные проверки" боеспособности войск на всей территории Беларуси, размещая подразделения вдоль границ Украины и стран-членов ЕС.
  • 26 мая Лукашенко поручил своим военным создать новое оперативное командование на южных границах Беларуси, чтобы вести управление войсками при возможных столкновениях с войсками на территории Украины. Кроме того, у министерства обороны Беларуси есть какие-то планы по созданию народного ополчения.
  • 22 мая в Совбезе Беларуси заявили о якобы обнаружении украинских диверсантов.

Темы: ВолыньБеларусьграницаВооруженные силы
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