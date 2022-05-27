Волынская тероборона показала, как будет уничтожать врага в случае наступления с Беларуси

Бойцы Волынской бригады Сил территориальной обороны продемонстрировали навыки ведения боя при наступлении вражеских войск с северной границы с Беларусью.

Источник: Региональное управление Сил теробороны "Запад"

Дословно: "Пока самопровозглашенный президент Беларуси диктатор Лукашенко бряцает оружием, проводит демонстрационные военные учения и создает новое оперативное командование недалеко от границы Украины, бойцы Волынской бригады территориальной обороны показали как будут уничтожать вражеских диверсантов, если те рискнут ступить на украинскую землю!"

Реклама:

Детали: В ходе учений бойцы теробороны тренировались перемещаться в составе подразделения в район развертывания, выявлять диверсионно-разведывательные группы противника и вести контактный бой с применением разного вида стрелкового оружия и бронетехники.

Также военнослужащие провели имитацию планового отступления от передних позиций и эвакуации раненого военнослужащего.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: