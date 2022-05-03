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В Белгороде снова сообщают о громком "хлопке"

Светлана КизиловаВторник, 3 мая 2022, 01:04
Белгород, фото с сайта slushano.ru

В российском Белгороде вновь раздаются взрывы.

Источник: РИА Новости, Telegram-канал Белгород №1

Детали: РИА Новости пишет, что громкий "хлопок", похожий на звук взрыва средней силы, был слышен в центре Белгорода.

В то же время местные Telegram-каналы сообщают не об одном, а о серии взрывов.

Напомним:

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По данным военных журналистов, перед взрывами в Белгородской области 1 мая в аэропорт областного центра прибыли три транспортных самолета Ту-154, имеющих регистрацию министерства обороны РФ.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина проводит военные операции в пределах своих границ, а о каких-либо действиях на территории врага ему ничего не известно.

Темы: Росcияоружие
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