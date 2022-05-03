В Белгороде снова сообщают о громком "хлопке"
Вторник, 3 мая 2022, 01:04
В российском Белгороде вновь раздаются взрывы.
Источник: РИА Новости, Telegram-канал Белгород №1
Детали: РИА Новости пишет, что громкий "хлопок", похожий на звук взрыва средней силы, был слышен в центре Белгорода.
В то же время местные Telegram-каналы сообщают не об одном, а о серии взрывов.
Напомним:
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По данным военных журналистов, перед взрывами в Белгородской области 1 мая в аэропорт областного центра прибыли три транспортных самолета Ту-154, имеющих регистрацию министерства обороны РФ.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина проводит военные операции в пределах своих границ, а о каких-либо действиях на территории врага ему ничего не известно.