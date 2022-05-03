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Херсонщина: в Скадовске появилась мобильная связь – мэр

Елена РощинаВторник, 3 мая 2022, 07:56

В оккупированном россиянами Скадовске Херсонской области возобновилась мобильная связь, интернет до сих пор недоступен.

Источник: городской глава Скадовска Александр Яковлев

Прямая речь: "В Скадовске появилась мобильная связь. Пока что без интернета".

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Детали: Сам Яковлев из Скадовска уехал в начале апреля.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 30 апреля в Херсонской области пропал мобильный интернет от всех украинских операторов, а также начались сбои с мобильной связью.
  • Лондонская компания NetBlocks зафиксировала почти полное отключение интернета от украинских провайдеров в Херсонской области в субботу, через несколько часов соединение возобновилось, но трафик уже шел через Россию.

Темы: Херсонская областьмобильная связьинтернетоккупация
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