Херсонщина: в Скадовске появилась мобильная связь – мэр
Вторник, 3 мая 2022, 07:56
В оккупированном россиянами Скадовске Херсонской области возобновилась мобильная связь, интернет до сих пор недоступен.
Источник: городской глава Скадовска Александр Яковлев
Прямая речь: "В Скадовске появилась мобильная связь. Пока что без интернета".
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Детали: Сам Яковлев из Скадовска уехал в начале апреля.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 30 апреля в Херсонской области пропал мобильный интернет от всех украинских операторов, а также начались сбои с мобильной связью.
- Лондонская компания NetBlocks зафиксировала почти полное отключение интернета от украинских провайдеров в Херсонской области в субботу, через несколько часов соединение возобновилось, но трафик уже шел через Россию.