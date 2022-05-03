Херсонщина: в Скадовске появилась мобильная связь – мэр

В оккупированном россиянами Скадовске Херсонской области возобновилась мобильная связь, интернет до сих пор недоступен.

Источник: городской глава Скадовска Александр Яковлев

Прямая речь: "В Скадовске появилась мобильная связь. Пока что без интернета".

Реклама:

Детали: Сам Яковлев из Скадовска уехал в начале апреля.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ