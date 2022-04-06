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Херсонщина: мэр Скадовска уехал из-за угроз российских оккупантов

Елена РощинаСреда, 6 апреля 2022, 14:21
Александр Яковлев, фото из его Facebook

Городской глава Скадовска Александр Яковлев выехал из города из-за угроз и "предложений" к сотрудничеству со стороны российских военных.

Источник: Александр Яковлев в Facebook

Прямая речь: "Учитывая постоянные угрозы и "предложения" к сотрудничеству со стороны оккупантов, я был вынужден уехать из города.

Понимаю, что для многих было бы спокойнее, если бы я оставался в городе, но мне сказали однозначно: либо сотрудничаешь, либо идешь в подвал. Однозначно, толку от мэра в камере немного.

Сегодня я нахожусь в безопасном месте, в постоянной связи с заместителями, исполком продолжает работать в дистанционном режиме".

Детали: По словам Яковлева, работа в городе и общине налажена, "все пока без существенных изменений".

Мэр сообщил, что власти планируют осуществить выплаты работникам бюджетной и коммунальной сферы за первую половину апреля.

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Украина большая и неделимая. Все нацелены и работают на победу, которая обязательно будет", – добавил Яковлев.

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Темы: Херсонская областьСкадовскоккупацияРосcия
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