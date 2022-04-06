Херсонщина: мэр Скадовска уехал из-за угроз российских оккупантов
Городской глава Скадовска Александр Яковлев выехал из города из-за угроз и "предложений" к сотрудничеству со стороны российских военных.
Источник: Александр Яковлев в Facebook
Прямая речь: "Учитывая постоянные угрозы и "предложения" к сотрудничеству со стороны оккупантов, я был вынужден уехать из города.
Понимаю, что для многих было бы спокойнее, если бы я оставался в городе, но мне сказали однозначно: либо сотрудничаешь, либо идешь в подвал. Однозначно, толку от мэра в камере немного.
Сегодня я нахожусь в безопасном месте, в постоянной связи с заместителями, исполком продолжает работать в дистанционном режиме".
Детали: По словам Яковлева, работа в городе и общине налажена, "все пока без существенных изменений".
Мэр сообщил, что власти планируют осуществить выплаты работникам бюджетной и коммунальной сферы за первую половину апреля.
Украина большая и неделимая. Все нацелены и работают на победу, которая обязательно будет", – добавил Яковлев.
Предыстория:
- 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину – города Херсонской области первыми в большой войне подверглись оккупации российскими войсками.
- 9 марта и в Скадовск въехала российская военная техника, местных жителей не пустили в памятник Тарасу Шевченко, а из городского совета вынесли компьютеры.
- 13 марта городской глава Скадовска Александр Яковлев сообщил, что в городе "нет оккупационных войск", ситуация контролируется.
- 16 марта Жители оккупированного Скадовска вышли на мирный митинг, требуя освободить руководство города, задержанное российскими военными, оккупанты применили слезоточивый газ и открыли огонь.