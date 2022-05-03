Царева приговорили к 12 годам тюрьмы, но ему светит и пожизненное

Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил бывшего народного депутата и бывшего кандидата в президенты Украины Олега Царева к 12 годам лишения свободы с лишением первого ранга госслужащего и права занимать властные должности на 3 года.

Источник: пресс-служба Шевченковского райсуда, "Судебный репортер"

Детали: Царев не находится под стражей, он в розыске с 2014 года. Приговор ему вынесли по делу о событиях 2014 года. В марте 2022 года ему огласили новые обвинения.

3 мая суд признал Олега Царева виновным по ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 109 УК Украины, то есть в публичных призывах к умышленным действиям с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, а также в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации.

Речь идет о высказываниях Царева во время президентской избирательной кампании в апреле-мае 2014 года на массовых мероприятий и в СМИ, где он призвал к разъединению, посягал на территориальную целостность Украины и высказывал сепаратистские намерения.

Царев критиковал события Майдана и называл новую власть нелегитимной, настаивал на необходимости предоставления русскому языку статуса государственного, а также пропагандировал идею децентрализации власти вплоть до создания "Федеративной республики Новороссия", куда, по его мнению, должны были войти Донецкая, Луганская, Харьковская, Херсонская , Одесская, Запорожская, Николаевская и Днепропетровская области.

В числе доказательств – показания двух бывших госохранников, сопровождавших Царева во время перевыборной кампании 2014 года, а также видеозаписи программ с участием политика и их расшифровки и лингвистические экспертизы.

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Суд подчеркивает, что Царев после совершения уголовных правонарушений "продолжил антиукраинскую деятельность".

"В условиях развязывания высшим политическим руководством Российской Федерации агрессивной войны против Украины, которая продолжается с 2014 года и перешла в фазу настоящего геноцида украинской нации, с проявлениями мародерства, издевательством и насилием над гражданскими, в том числе детьми и женщинами, в соответствии с общедоступными данными СМИ (Царев) принимал активное участие совместно с российскими "военными" в античеловеческих мероприятиях, прикрываясь "благотворительной" миссией в форме псевдопомощи жителям Киевской области в то время, когда российские "военные" уничтожали все живое на территории Украины", – отмечает суд.

По мнению суда, у Царева отсутствуют морально-нравственные и общепринятые человеческие устои и ориентиры "в части уважения к государственным институтам, а также государства Украина в целом".

Поэтому, "несмотря на украинское этническое происхождение и определенный опыт государственной службы", суд просит президента Украины лишить Олега Царева ордена "За заслуги" ІІІ степени, которым его наградил 23 августа 2011 года Виктор Янукович.

Напомним: Еще в апреле 2014 года прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство по поводу посягательства нардепом Царевым на территориальную целостность страны. Шевченковский суд Киева рассматривал это дело с 2016 года, тогда как Царев скрывался от украинского правсоудия.

В марте 2022 года Царев прибыл в Киевскую область вместе с российской армией, а также призывал Юрия и Александра Вилкулов сдать Кривой Рог российским оккупантам.

После этого Олегу Цареву предъявили еще одно подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность.

По данным следствия, народный депутат IV-VII созывов Верховной Рады Украины неоднократно публиковал в Telegram призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

За такие действия в период военного положения Цареву может грозить пожизненное лишение свободы.