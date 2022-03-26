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Цареву "прилетели" новые подозрения и грозит пожизненное заключение

Валентина РоманенкоСуббота, 26 марта 2022, 12:16
Цареву прилетели новые подозрения и грозит пожизненное заключение
Олег Царев сотрудничает с оккупантами. скриншот

Бывший народный депутат от "Партии регионов" Олег Царев теперь подозревается в призывах изменить границы Украины и коллаборации с врагом.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Прямая речь: "Царев неоднократно пропагандировал против интересов государства, депутатом которого работал. Для Царева война в Украине – самое оно. Для него украинские человеческие жизни ничего не стоят.

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Недавно Царев обратился к Александру Вилкулу и предложил ему сдать украинский Кривой Рог агрессору из РФ, в результате чего был вынужден приобрести билет на российский туристический лайнер, следующий по традиционному маршруту. Напомню, что отправлять военных преступников в увлекательное путешествие на кораблике вдоль русского фарватера уже не считается оскорблением".

Детали: По словам Венедиктовой, сложно сказать, что именно не успел сделать Царев в интересах преступного режима РФ против граждан Украины и суверенитета нашей Родины.

Отныне Царев А.А – подозреваемое лицо в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 и ч. 1 ст. 111-1 УК Украины (новая статья – ред.) – призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий, а также в поддержке решений и действий государства-агрессора и его вооруженных формирований, сотрудничестве с государством-агрессором и его вооруженными формированиями.

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Генпрокурор напоминает: последствия за подобные преступления, если суд признает человека виновным, суровые – пожизненное заключение.

Предыстория:

  • Бывший "регионал" Олег Царев обвиняется в государственной измене из-за коллаборационизма с Россией во время захвата Крыма, скрывался в РФ – а во время войны пришел с оккупантами в Украину.
  • Ранее уголовное производство против Царева было открыто также по ч.2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ч.3 ст.109 (действия, направленные на захват государственной власти) ККУ.

Темы: ЦаревОфис генпрокуроравойна
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