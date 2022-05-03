Один из главных пропагандистов Кремля приехал в Мариуполь

Известный российский пропагандист Владимир Соловьев приехал в Мариуполь, большую часть которого захватили оккупанты.

Источник: Соловьев в Telegram

Детали: Пропагандист опубликовал свое фото на проходной Завода Ильича в Мариуполе с главой боевиков так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным.

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Он пообещал рассказать "все подробности" в среду.

Что предшествовало: Президент РФ Владимир Путин, а потом и ФСБ РФ заявили о задержании "неонацистов, готовивших убийство" известного российского пропагандиста Владимира Соловьева, якобы по заказу СБУ.

Служба безопасности Украины уверила россиян, что упорно работает над усилением безопасности родного государства и "отвлекаться" на российских пропагандистов не имеет ни времени ни желания.

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Позже в ФСБ заявили, что "неонацисты", задержанные по подозрению в подготовке покушения на Соловьева, якобы по заказу СБУ, планировали убить также других российских пропагандистов – Дмитрия Киселева, Маргариту Симоньян, Ольгу Скабееву и Евгения Попова.