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В ФСБ заявили, что "неонацисты" хотели убить также Скабееву и Симоньян

Катерина ТищенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 17:57
В ФСБ заявили, что неонацисты хотели убить также Скабееву и Симоньян
Ольга Скабеева, скриншот видео

В ФСБ России заявили, что "неонацисты", задержанные по подозрению в подготовке покушения на пропагандиста Владимира Соловьева якобы по заказу СБУ, планировали убить также других российских пропагандистов – Дмитрия Киселева, Маргариту Симоньян, Ольгу Скабееву и Евгения Попова.

Источник: видео, распространенное ФСБ, сообщает Интерфакс

Детали: ФСБ распространила видео с частью опроса задержанных. Один из них заявил, что подозреваемые обсуждали планы убийства и других российских "журналистов".

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"В период с января по март 2022 я приезжал на квартиру, где обсуждались в моем присутствии поджоги машин с символикой поддержки спецоперации, а также военкоматов, ну и, помимо этого, убийства", - сказал один из задержанных.

На уточняющий вопрос он ответил, что члены группы обсуждали убийства Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой, Евгения Попова.

Другой задержанный сообщил, что подготовить покушение на Соловьева они должны были "как можно быстрее", а после совершения преступления – якобы планировали выехать в Украину.

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Несколько фигурантов дела также заявили, что задачи им якобы ставила Служба безопасности Украины.

Что предшествовало: Президент РФ Владимир Путин, а потом и ФСБ РФ заявили о задержании "неонацистов, готовивших убийство" известного российского пропагандиста Владимира Соловьева, якобы по заказу СБУ.

Служба безопасности Украины уверила россиян, что упорно работает над усилением безопасности родного государства и "отвлекаться" на российских пропагандистов не имеет ни времени ни желания.

В марте прокуратура и полиция Украины объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины кремлевским пропагандистам Ольге Скабеевой и Дмитрию Киселеву.

Темы: РосcияпропагандаФСБ
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