Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорит, что Запад якобы намеренно поощряет Зеленского быть неуступчивым на переговорах с Россией и тормозить процесс достижения какого-либо соглашения.

Источник: интервью Лаврова для российского государственного агентства Russia Today Arabic

Прямая речь Лаврова: "Если вы о том, кто хочет и кто готов к переговорам, то вот Зеленский на днях давал – он ежедневно что-то дает – интервью и заявил, что он готов к переговорам, но переговоры могут быть исключительно между ним и (президентом России Владимиром – УП) Путиным, якобы ни на каком другом уровне нет смысла этим заниматься.

Переговоры, по его мнению, должны состояться без каких-либо посредников и только после того, как Украина возобновит под своим контролем территорию по сотосянию на 23 февраля. То, что это несерьезно, не нужно никому объяснять и доказывать. Западу выгодно такую ​​не очень интеллектуально мотивированную неуступчивость поддерживать. Это тоже факт".

Детали: Лавров утверждает, что якобы предложения России по варианту договора, который предложила украинская делегация в Стамбуле 29 марта, лежат без прогресса в Киеве.

Он в очередной раз повторил тезисы российской пропаганды, якобы в Буче российские военнослужащие не убили сотни безоружных людей со зверским рвением и жестокостью. По его словам, это Запад намеренно подстроил провокацию в Буче, чтобы украинские власти могли выйти из переговоров с Россией из-за вопиющих зверств российских военных.

Лавров сказал, что якобы российское военное командование получило какие-то планы украинской власти относительно начала наступления на Донбассе 8 марта, а потому России пришлось начать величайшую войну в Европе со времен Второй мировой войны.

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Прямая речь Лаврова: "Плевать хотел Владимир Зеленский на международные обязательства, Конституцию Украины, прямо гарантирующую права русскоязычного населения этой страны. Наплевали на Конституцию, все международные конвенции, приняли антироссийские законы.

Мы уже объяснили, почему не могли бездействовать. То, что мы обнаружили на позициях украинской армии в ходе специальной военной операции (полномасштабной войны – УП), подтверждает, что 8 марта подготовили "план Б". Огромная группировка Вооруженных сил Украины, дислоцировавшаяся в середине февраля на линии столкновения на Донбассе, планировала силой захватить эти территории с вопиющим нарушением минских соглашений, резолюции Совбеза ООН".

Детали: Кроме того, российский министр сказал, что Россия вроде бы никогда не заключала никаких союзов с другими государствами "против кого-то".

Лавров обвинил США в искусственном подыгрыше курдскому сепаратизму в Сирии и Ираке, где они провоцируют дальнейшее ведение боевых действий. Он сказал, что Соединенные Штаты никто не приглашал ни в Сирию, ни в Ирак, но умолчал, что жители Алеппо не приглашали Россию бомбить их из авиации.

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