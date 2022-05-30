Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Харьков снова обстреляли: ранен подросток и еще 2 человека

Катерина ТищенкоПонедельник, 30 мая 2022, 20:12
последствия обстрела Харькова 30 мая, фото областной прокуратуры

В результате обстрела Харькова в понедельник ранены 3 мирных жителя, в том числе 16-летний парень.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 30 мая 2022 года российские военные обстреляли Киевский район г. Харькова. Под огнем оказались девять улиц.

В результате обстрела получили ранения трое мирных жителей: 16-летний парень и двое мужчин. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице".

Детали: В прокуратуре сообщили, что в результате обстрела повреждены ряд домов и хозяйственных сооружений. Кроме того, произошел пожар гаражных боксов площадью около 400 кв.м.

 
фото областной прокуратуры

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

 

Что предшествовало: 29 мая мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле части города. 

ВИДЕО ДНЯ

26 мая российские войска обстреляли в Харькове Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля. В результате обстрелов погибли 9 человек, среди которых 5-месячный ребенок, 19 получили ранения.

Темы: Харьковвойнадети
Главное сегодня

Перехват разговора полковников РФ: "Шойгу – профан", "потери страшные"

Россияне продвинулись вглубь Северодонецка, продолжаются бои – Гайдай

Посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев

Депутаты хотят уволить омбудсмена Денисову

обновленоВ Херсонской области ВСУ заставили врага отступить из Николаевки – Генштаб

видеоСБУ нашла телефон кадыровца: снимал "битвы" с деревьями для тик-тока

Все новости...
Харьков
Харьковская ТЭЦ-5 останавливает работу и консервирует оборудование из-за новых расценок на газ
Зеленский уволил главу СБУ Харьковщины: им займутся правоохранители
Харьков снова попал под обстрел – мэр
Последние новости
00:53
Несогласованный пакет санкций, нулевую растаможку авто хотят отменить: итоги дня
00:27
Перехват разговора полковников РФ: "Шойгу – профан", "потери страшные"
00:16
На саммите ЕС предложили новый проект санкций, чтобы уговорить Венгрию – СМИ
23:51
Российский прокурор запросил 15 и 16 лет колонии для активистов из Бахчисарая
23:30
Турция заявила США, что ждет конкретных шагов от Финляндии и Швеции для вступления в НАТО
23:09
Оккупанты украли полмиллиона тонн зерна и ищут, как продать – Зеленский
23:00
Россияне продвинулись вглубь Северодонецка, продолжаются бои – Гайдай
22:46
В ЕС намекнули Грузии, что обеспокоены курсом страны
22:31
В Южной Осетии решили пока не проводить "референдум" о присоединении к РФ
22:25
От Путина ушел советник Юмашев: работал 22 года
Все новости...