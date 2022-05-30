Харьков снова обстреляли: ранен подросток и еще 2 человека

В результате обстрела Харькова в понедельник ранены 3 мирных жителя, в том числе 16-летний парень.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 30 мая 2022 года российские военные обстреляли Киевский район г. Харькова. Под огнем оказались девять улиц.

Реклама:

В результате обстрела получили ранения трое мирных жителей: 16-летний парень и двое мужчин. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице".

Детали: В прокуратуре сообщили, что в результате обстрела повреждены ряд домов и хозяйственных сооружений. Кроме того, произошел пожар гаражных боксов площадью около 400 кв.м.

фото областной прокуратуры

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 29 мая мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле части города.

26 мая российские войска обстреляли в Харькове Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля. В результате обстрелов погибли 9 человек, среди которых 5-месячный ребенок, 19 получили ранения.