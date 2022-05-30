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Харьков снова обстреляли: ранен подросток и еще 2 человека

Катерина ТищенкоПонедельник, 30 мая 2022, 20:12
Харьков снова обстреляли: ранен подросток и еще 2 человека
последствия обстрела Харькова 30 мая, фото областной прокуратуры

В результате обстрела Харькова в понедельник ранены 3 мирных жителя, в том числе 16-летний парень.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 30 мая 2022 года российские военные обстреляли Киевский район г. Харькова. Под огнем оказались девять улиц.

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В результате обстрела получили ранения трое мирных жителей: 16-летний парень и двое мужчин. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице".

Детали: В прокуратуре сообщили, что в результате обстрела повреждены ряд домов и хозяйственных сооружений. Кроме того, произошел пожар гаражных боксов площадью около 400 кв.м.

 
фото областной прокуратуры

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

ВИДЕО ДНЯ
 

Что предшествовало: 29 мая мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле части города. 

26 мая российские войска обстреляли в Харькове Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля. В результате обстрелов погибли 9 человек, среди которых 5-месячный ребенок, 19 получили ранения.

Темы: Харьковвойнадети
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