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Штаты могут предоставить Украине РСЗО с меньшей дальностью – СМИ

Ольга ГлущенкоВторник, 31 мая 2022, 05:12
фото: Getty Images

Президент Байден не исключает отправку Украине ракетной системы залпового огня (РСЗО), но с меньшей дальностью.

Источник: The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника США

Прямая речь: "РСЗО рассматривается, но на столе нет ничего с возможностями дальнего удара".

Детали: Ранее в понедельник Байден заявил журналистам, что Соединенные Штаты "не собираются посылать в Украину ракетные системы", которые могут достигать России, исключая специализированные ракеты, которые могут достигать большего расстояния.

Это оставляет открытой возможность того, что администрация пришлет Украине РСЗО с ракетами меньшей дальности.

Издание также отмечает, что США, если предоставят Украине РСЗО, только с дальностью выстрела около 70 км (43 мили), а не тактические ракетные системы, которые стреляют почти на 295 км (186 миль).

Напомним: Ранее американские СМИ, в частности NYT, сообщали, что в Белом доме одобрили отправку в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности и официально решение может быть объявлено на этой неделе. CNN сообщали, что администрация Байдена готовится отправить РСЗО как часть большего пакета военной помощи Украине.

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в пятницу отказался подтвердить, что решение предоставить пусковые установки было принято.

В то же время СМИ узнали от источников, что Белый дом договаривается с Украиной об ограничениях использования американского оружия, в частности по целям глубоко внутри РФ.

Темы: СШАоружие
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