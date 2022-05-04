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Россияне вывезли с оккупированных территорий треть запасов зерна — почти полмиллиона тонн

Среда, 4 мая 2022, 01:30

Россияне вывезли в общей сложности примерно 400 тысяч тонн зерновых из четырех временно оккупированных украинских областей – то есть треть всех запасов в регионах.

Источник: первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире "Эспрессо"

Прямая речь: "На временно оккупированных территориях было оставлено около 1,3 миллиона тонн зерновых. Которые, прежде всего, нужны для обеспечения ежедневной продовольственной безопасности, то есть питания украинцев, которые там живут, и выполнения необходимых весенних полевых работ с точки зрения посева яровых культур, никаких стратегических запасов там не было…

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У нас есть уже подтверждение из каждого региона - Запорожской области, Херсонской области, Донецкой, Луганской - с каждой около 100 тысяч (тонн зерновых - Ред.) вывезено".

Детали: Отмечается, что если это будет продолжаться и будут вывозиться не запасы, а то, что в регионах оставлено для питания до нового урожая, может появиться угроза голода.

Что предшествовало: Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что у оккупантов есть цель  устроить голодомор – в Рубежном уничтожили современный элеваторный комплекс.

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Напомним:

  • 28 апреля сообщалось, что в Красноярском крае РФ решили пополнить собственный фонд сельскохозяйственной продукции за счет незаконных поставок с частично оккупированной Херсонщины, поскольку в крае остро ощущается нехватка овощей и зерновых культур вследствие санкций.
  • Представитель страны-оккупанта, глава российского комитета Владислав Зырянов заявил, что "такой опыт" смогут "успешно" внедрить в дальнейшем "коллеги" из других регионов России.
  • Однако впоследствии с сайта Законодательного собрания Красноярского края РФ исчезла новость о том, что депутаты края поддержали поставки зерна из Херсонщины.

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