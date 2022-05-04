Данные о мобилизации и объявлении войны 9 мая в Кремле назвали "чушью"
Среда, 4 мая 2022, 14:08
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о том, что 9 мая в России может быть объявлена мобилизация.
Источник: Песков в комментарии журналистам 4 мая, цитирует российский РБК
Прямая речь: "Это не правда, это чушь".
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Детали: Песков добавил, что к таким сообщениям №не стоит прислушиваться".
На вопрос о том, какова вероятность объявления войны 9 мая, пресс-секретарь заявил: "Никакого". "Мы уже ответили на этот вопрос, это чушь".
Напомним: Перед тем как начать полномасштабное вторжение в Украину представители российской власти неоднократно заявляли, что РФ "ни на кого нападать не собирается".
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Предыстория:
- По данным украинской разведки, Россия готовится объявить открытую мобилизацию 9 мая.
- В то же время CNN со ссылкой на чиновников США и Запада сообщило, что президент России Владимир Путин вместо так называемой "специальной военной операции" 9 мая может официально объявить войну в Украине.