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Данные о мобилизации и объявлении войны 9 мая в Кремле назвали "чушью"

Валентина РоманенкоСреда, 4 мая 2022, 14:08
Дмитрий Песков. иллюстративное фото из Википедии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о том, что 9 мая в России может быть объявлена мобилизация.

Источник: Песков в комментарии журналистам 4 мая, цитирует российский РБК

Прямая речь: "Это не правда, это чушь".

Детали: Песков добавил, что к таким сообщениям №не стоит прислушиваться".

На вопрос о том, какова вероятность объявления войны 9 мая, пресс-секретарь заявил: "Никакого". "Мы уже ответили на этот вопрос, это чушь".

Напомним: Перед тем как начать полномасштабное вторжение в Украину представители российской власти неоднократно заявляли, что РФ "ни на кого нападать не собирается".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • По данным украинской разведки, Россия готовится объявить открытую мобилизацию 9 мая.
  • В то же время CNN со ссылкой на чиновников США и Запада сообщило, что президент России Владимир Путин вместо так называемой "специальной военной операции" 9 мая может официально объявить войну в Украине.

Темы: Росcиявойна
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