Данные о мобилизации и объявлении войны 9 мая в Кремле назвали "чушью"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о том, что 9 мая в России может быть объявлена мобилизация.

Источник: Песков в комментарии журналистам 4 мая, цитирует российский РБК

Прямая речь: "Это не правда, это чушь".

Детали: Песков добавил, что к таким сообщениям №не стоит прислушиваться".

На вопрос о том, какова вероятность объявления войны 9 мая, пресс-секретарь заявил: "Никакого". "Мы уже ответили на этот вопрос, это чушь".

Напомним: Перед тем как начать полномасштабное вторжение в Украину представители российской власти неоднократно заявляли, что РФ "ни на кого нападать не собирается".

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