Киевская область: обнаружили 4 убитых россиянами, среди них ребенок

Тела четырех мирных жителей, погибших от рук российских оккупантов, обнаружили в Киевской области, среди них – ребенок 10 лет.

Источник: полиция Киевской области в Facebook

Дословно полиция: "В селе Шибино полицейские эксгумировали тела двух человек, среди которых 10-летняя девочка, погибшая от осколочных ранений, в результате попадания в дом вражеского снаряда. Также обнаружили тело 58-летнего мужчины, которого оккупанты расстреляли вплотную у его дома".

Детали: Тела обнаружили 3 мая.

фото полиции

В тот же день в селе Новая Буда подняли на поверхность тело 69-летней женщины, погибшей в результате вражеских обстрелов, после чего на кладбище ее похоронили односельчане.

Четвертой жертвой российских обстрелов стала 92-летняя женщина из села Озерщина. Она погибла во время пожара в собственном доме, который загорелся в результате вражеской атаки.

фото полиции

Полиция осмотрела тела погибших и доставила их в морги для проведения судебно-медицинских экспертиз.

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Что было раньше: 4 мая полиция сообщила, что в Киевской области за сутки обнаружили еще 20 тел мирных жителей, убитых российскими оккупантами.

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