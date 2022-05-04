МИД РФ пугает "израильскими наемниками", воюющими на стороне "националистов Азова"

Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о наличии "израильских наемников", воюющих на стороне украинских "националистических батальонов".

Источник: Захарова в интервью российскому пропагандистскому медиа Radio Sputnik

Прямая речь Захаровой: "Все-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать те самые политики в Израиле, которые раздули сейчас информационную кампанию. Возможно, им будет интересно.

В Украине сейчас фактически плечом к плечу с боевиками "Азова" находятся и израильские наемники".

Детали: Она якобы видела видео- и фотоматериалы, подтверждающие наличие израильских наемников в Мариуполе. По словам Захаровой, власти Израиля знают об этих "фактах".

Захарова также заявила, что российский МИД якобы обращал внимание Израиля на рост и распространение "неонацистских" взглядов среди украинских военных, включая татуировки украинских военных в Мариуполе и литературу, которую они читают.

Представитель МИД назвала реакцию Израиля и западных стран на антисемитские высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова "подлостью".

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Российские власти и государственная пропаганда безосновательно утверждают, что подразделение Национальной гвардии Украины "Азов", которое участвует в обороне Мариуполя, являются "нацистами", чьи мнения не отображает настроения широких слоев населения Украины.

Предыстория: