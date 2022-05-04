МИД РФ пугает "израильскими наемниками", воюющими на стороне "националистов Азова"
Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о наличии "израильских наемников", воюющих на стороне украинских "националистических батальонов".
Источник: Захарова в интервью российскому пропагандистскому медиа Radio Sputnik
Прямая речь Захаровой: "Все-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать те самые политики в Израиле, которые раздули сейчас информационную кампанию. Возможно, им будет интересно.
В Украине сейчас фактически плечом к плечу с боевиками "Азова" находятся и израильские наемники".
Детали: Она якобы видела видео- и фотоматериалы, подтверждающие наличие израильских наемников в Мариуполе. По словам Захаровой, власти Израиля знают об этих "фактах".
Захарова также заявила, что российский МИД якобы обращал внимание Израиля на рост и распространение "неонацистских" взглядов среди украинских военных, включая татуировки украинских военных в Мариуполе и литературу, которую они читают.
Представитель МИД назвала реакцию Израиля и западных стран на антисемитские высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова "подлостью".
Справка: Российские власти и государственная пропаганда безосновательно утверждают, что подразделение Национальной гвардии Украины "Азов", которое участвует в обороне Мариуполя, являются "нацистами", чьи мнения не отображает настроения широких слоев населения Украины.
Предыстория:
- 2 мая Лавров заявил, что тот факт, что украинский президент Владимир Зеленский является по национальности евреем, не означает, что в Украине не может быть "массового нацизма", потому что, по его словам, "самыми большими антисемитами как раз являются евреи", например фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер. Российского посла в Израиле вызвали для вручения ноты протеста, а министр иностранных дел Яир Лапид призвал Лаврова немедленно принести извинения.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова Лаврова, что такие комментарии глубоко оскорбительны как для Зеленского и Украины, так и для Израиля и еврейского народа. Немецкое правительство назвало эти комментарии Лаврова "абсурдной пропагандой".
- Сам Зеленский обратился к власти Израиля и спросил, останется ли в Москве израильский посол после вопиющего антисемитизма российских властей.
- Российские оппозиционные журналисты из своих источников в Кремле установили, что российский президент Владимир Путин прекратил настаивать на "денацификации" Украины после того, как российские провластные социологи из закрытых исследований общественного мнения выяснили, что рядовые россияне не понимают сути этого слова.