Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД РФ пугает "израильскими наемниками", воюющими на стороне "националистов Азова"

"Украинская правда"Среда, 4 мая 2022, 15:39

Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о наличии "израильских наемников", воюющих на стороне украинских "националистических батальонов".

Источник: Захарова в интервью российскому пропагандистскому медиа Radio Sputnik

Прямая речь Захаровой: "Все-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать те самые политики в Израиле, которые раздули сейчас информационную кампанию. Возможно, им будет интересно. 

В Украине сейчас фактически плечом к плечу с боевиками "Азова" находятся и израильские наемники".

Детали: Она якобы видела видео- и фотоматериалы, подтверждающие наличие израильских наемников в Мариуполе. По словам Захаровой, власти Израиля знают об этих "фактах".

Захарова также заявила, что российский МИД якобы обращал внимание Израиля на рост и распространение "неонацистских" взглядов среди украинских военных, включая татуировки украинских военных в Мариуполе и литературу, которую они читают.

Представитель МИД назвала реакцию Израиля и западных стран на антисемитские высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова "подлостью".

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Российские власти и государственная пропаганда безосновательно утверждают, что подразделение Национальной гвардии Украины "Азов", которое участвует в обороне Мариуполя, являются "нацистами", чьи мнения не отображает настроения широких слоев населения Украины.

Предыстория:

  • 2 мая Лавров заявил, что тот факт, что украинский президент Владимир Зеленский является по национальности евреем, не означает, что в Украине не может быть "массового нацизма", потому что, по его словам, "самыми большими антисемитами как раз являются евреи", например фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер. Российского посла в Израиле вызвали для вручения ноты протеста, а министр иностранных дел Яир Лапид призвал Лаврова немедленно принести извинения.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова Лаврова, что такие комментарии глубоко оскорбительны как для Зеленского и Украины, так и для Израиля и еврейского народа. Немецкое правительство назвало эти комментарии Лаврова "абсурдной пропагандой".
  • Сам Зеленский обратился к власти Израиля и спросил, останется ли в Москве израильский посол после вопиющего антисемитизма российских властей.
  • Российские оппозиционные журналисты из своих источников в Кремле установили, что российский президент Владимир Путин прекратил настаивать на "денацификации" Украины после того, как российские провластные социологи из закрытых исследований общественного мнения выяснили, что рядовые россияне не понимают сути этого слова.

Темы: ИзраильевреиАзовМариуполь
Главное сегодня

В Испании задержали Шария

фотоУ родственников Медведчука и Казака прошли еще 6 обысков: изъяли картины и антиквариат

ВСУ взяли под контроль несколько населенных пунктов на юге – сводка

Лидеры ЕС рассмотрят заявку Украины на членство, когда наступит "лучший момент" - Мишель

Разведка США помогает Украине уничтожать российских генералов – NYT

Белый дом заявил, что Россия "уже проиграла войну"

Все новости...
Израиль
Израиль планирует поставлять Украине вооружение – СМИ 
Зеленский о словах Лаврова по поводу евреев: Останется ли посол Израиля в Москве?
Израиль и некоторые другие страны призвали своих граждан "как можно скорее" покинуть Приднестровье
Последние новости
11:42
У Киеве хотят вернуть плату за проезд
11:37
Британия предоставит 45 млн фунтов для помощи незащищенным украинцам
11:35
фотоГенштаб разработал мобильное приложение "Русский корабель, иди нах@й"
11:30
Руководители и техперсонал Shell покинули российский нефтегазовый проект "Сахалин-2"
11:25
В МИД Польши удивлены заявлениями Папы Франциска о войне в Украине
11:24
Защитники уже уничтожили 196 российских самолетов и 24,7 тысячи оккупантов – Генштаб
11:11
Автозавод в Калининграде, собиравший BMW, выделил работникам по 10 соток под картофель
11:05
На Николаевщине россияне за ночь ранили несколько человек и нанесли много вреда - Ким
11:04
Япония не будет немедленно вводить эмбарго на нефть из РФ
11:03
"Дожать" Путина. Что происходит за кулисами мирных переговоров
Все новости...