Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России идет скрытая мобилизация безработных и "казаков" – разведка

Денис КарловскийСреда, 4 мая 2022, 16:18
В России идет скрытая мобилизация безработных и казаков – разведка
российские казаки на параде в москве 9 мая 2021 года. фото иллюстративное: getty images

Украинская разведка установила, что в России проводятся мероприятия по скрытой мобилизации бывших военнослужащих, безработных и российских казаков из южных областей.

Источник: отчет Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "Для пополнения резервов оккупационных войск РФ продолжает меры скрытой мобилизации.

Реклама:

Основное внимание рашистских агитаторов уделяется набору "добровольцев" из числа российских "казаков" Ростовской области и Краснодарского края. Также в фокусе внимания граждане, потерявшие работу в результате международных санкций и бывшие военнослужащие, проживающие на территории других постсоветских стран".

Детали: Кроме того, добровольцев ищут и в Приморском крае на Дальнем Востоке. Украинские разведчики утверждают, что желающим поехать воевать в Украину предлагают не менее 200 тысяч рублей (почти 90 тысяч гривен) ежемесячно.

В Белгородской, Брянской и Курской областях, граничащих с Украиной, проводят подобные мероприятия по вербовке желающих пройти "короткую военную службу по контракту" до 3 месяцев. Кроме того, в этих областях проводятся подготовки к частичной мобилизации мужского населения в случае резкого ухудшения ситуации в театре ведения боевых действий в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Однако среди желающих присоединиться к военным силам России ходят слухи о значительных потерях России в войне против Украины. Также военные оккупационных войск РФ не могут получить обещанные деньги или получат значительно меньшие суммы, чем договаривались при подписании контрактов.

Предыстория:

  • Ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказывал, что российские оккупанты разрабатывают планы по "легализации" присоединения захваченных территорий юга Украины и возрождения "Таврической губернии" – административного формирования времен Российской империи.
  • Также Буданов заявил, что есть признаки того, что российское военное руководство готовится к открытому провозглашению состояния войны с Украиной введения военного положения и всеобщей мобилизации населения.
  • Украинская разведка узнала планы россиян, что регионы в Сибири и на Дальнем Востоке должны еженедельно находить 200 человек для переброски в театр боевых действий в Украине.

Темы: разведкаРосcиямобилизациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
разведка
Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Последние новости
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
Все новости...
Реклама: