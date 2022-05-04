В России идет скрытая мобилизация безработных и "казаков" – разведка

Украинская разведка установила, что в России проводятся мероприятия по скрытой мобилизации бывших военнослужащих, безработных и российских казаков из южных областей.

Источник: отчет Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "Для пополнения резервов оккупационных войск РФ продолжает меры скрытой мобилизации.

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Основное внимание рашистских агитаторов уделяется набору "добровольцев" из числа российских "казаков" Ростовской области и Краснодарского края. Также в фокусе внимания граждане, потерявшие работу в результате международных санкций и бывшие военнослужащие, проживающие на территории других постсоветских стран".

Детали: Кроме того, добровольцев ищут и в Приморском крае на Дальнем Востоке. Украинские разведчики утверждают, что желающим поехать воевать в Украину предлагают не менее 200 тысяч рублей (почти 90 тысяч гривен) ежемесячно.

В Белгородской, Брянской и Курской областях, граничащих с Украиной, проводят подобные мероприятия по вербовке желающих пройти "короткую военную службу по контракту" до 3 месяцев. Кроме того, в этих областях проводятся подготовки к частичной мобилизации мужского населения в случае резкого ухудшения ситуации в театре ведения боевых действий в Украине.

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Однако среди желающих присоединиться к военным силам России ходят слухи о значительных потерях России в войне против Украины. Также военные оккупационных войск РФ не могут получить обещанные деньги или получат значительно меньшие суммы, чем договаривались при подписании контрактов.

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