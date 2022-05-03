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Больше 150 мариупольцев из "Азовстали" прибыли в Запорожье

"Украинская правда"Вторник, 3 мая 2022, 16:46
люди, вышедшие из эвакуационных автобусов в запорожье. фото: софия лукашова, уп

156 гражданских лиц, эвакуированных 1 мая с территории завода "Азовстали" в Мариуполе, прибыли в Запорожье.

Источник: корреспондентка УП, координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани

Прямая речь Лубрани: "С облегчением подтверждаю, что операция по безопасному проходу из Мариуполя успешно завершена.

Думаю о всех тех, кто остался в окружении в городе. Мы будем делать все возможное, чтобы им помочь".

Детали: Лубрани рассказала, что ехала в автобусах вместе с мариупольцами, которых удалось успешно вывезти из Мариуполя 1 мая. Люди рассказали ей детали пребывания в бункерах "Азовстали", которые Лубрани сравнили с "адом".

В Запорожье прибыло 156 человек на пяти эвакуационных автобусах.

Эвакуированные мариупольцы рассказали журналистам, что 2 мая автобусы ждали проверки оккупантов в Мангуше близ Мариуполя. Около 8 утра 3 мая колонна двинулась в направлении Запорожья.

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В Запорожье их встречали волонтеры, сотрудники международных организаций, в частности, ООН и вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Эвакуированным предоставили питьевую воду и надлежащее питание.

фото: дмитро ларін, уп
 
фото: дмитрий ларин, уп
 
фото: дмитрий ларин, уп
 
Вице-премьер-министр Ирина Верещук встречает эвакуированных в Запорожье
фото: дмитрий ларин, уп
 
фото: дмитрий ларин, уп

 
фото: софия лукашова, украинская правда
 
фото: софия лукашова, украинская правда

Читайте также: Вадим Бойченко: Что может быть хуже ада? А оно есть, и эта крепость называется "Азовсталь"

Предыстория:

  • 1 мая, при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста, украинские власти сумели эвакуировать часть гражданского населения, скрывавшегося от российских оккупантов в бункерах завода "Азовсталь" в Мариуполе. По состоянию на 2 мая колонна с эвакуированными находилась где-то в пути между Мариуполем и Запорожьем.
  • Утром 3 мая началась эвакуация гражданских из других районов Мариуполя.
  • Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что из 14 автобусов, которые должны были эвакуировать мариупольцев из других районов города, на территорию, подконтрольную Украине, доехали три.

Темы: МариупольэвакуацияЗапорожьеООН
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