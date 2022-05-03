Больше 150 мариупольцев из "Азовстали" прибыли в Запорожье
156 гражданских лиц, эвакуированных 1 мая с территории завода "Азовстали" в Мариуполе, прибыли в Запорожье.
Источник: корреспондентка УП, координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани
Прямая речь Лубрани: "С облегчением подтверждаю, что операция по безопасному проходу из Мариуполя успешно завершена.
Думаю о всех тех, кто остался в окружении в городе. Мы будем делать все возможное, чтобы им помочь".
Детали: Лубрани рассказала, что ехала в автобусах вместе с мариупольцами, которых удалось успешно вывезти из Мариуполя 1 мая. Люди рассказали ей детали пребывания в бункерах "Азовстали", которые Лубрани сравнили с "адом".
В Запорожье прибыло 156 человек на пяти эвакуационных автобусах.
Эвакуированные мариупольцы рассказали журналистам, что 2 мая автобусы ждали проверки оккупантов в Мангуше близ Мариуполя. Около 8 утра 3 мая колонна двинулась в направлении Запорожья.
В Запорожье их встречали волонтеры, сотрудники международных организаций, в частности, ООН и вице-премьер-министр Ирина Верещук.
Эвакуированным предоставили питьевую воду и надлежащее питание.
У Запоріжжя приїхали автобуси з маріупольцями pic.twitter.com/U2jZarR0yw— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 3, 2022
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Предыстория:
- 1 мая, при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста, украинские власти сумели эвакуировать часть гражданского населения, скрывавшегося от российских оккупантов в бункерах завода "Азовсталь" в Мариуполе. По состоянию на 2 мая колонна с эвакуированными находилась где-то в пути между Мариуполем и Запорожьем.
- Утром 3 мая началась эвакуация гражданских из других районов Мариуполя.
- Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что из 14 автобусов, которые должны были эвакуировать мариупольцев из других районов города, на территорию, подконтрольную Украине, доехали три.