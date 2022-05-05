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Путин захотел альтернативную "Википедию"

"Украинская правда"Четверг, 5 мая 2022, 15:33
Путин захотел альтернативную Википедию
встреча путина с древалем. фото: пресс-служба кремля

Президент России Владимир Путин похвалил инициативу по созданию российской пропагандистской альтернативы для всемирно известной интернет-энциклопедии "Википедия".

Источник: стенограмма встречи Путина с главой российского общества "Знание" Максимом Древалем

Прямая речь Путина: "Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да ещё красиво, талантливо поданная, – это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться.

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Мы сами знаем качество этой информации.

Когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, – это, конечно, дорогого стоит. Это как энциклопедия, только вживую".

Детали: Древаль рассказал Путину, что члены общества "Знание" вместе со школьниками, преподавателями и чиновниками со всей РФ накапливают какую-то базу данных, которая станет основанием для создания "альтернативной" российской Википедии. Как будет выглядеть "живая энциклопедия" российского государства - пока неизвестно.

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Глава общества настойчиво попросил Путина провести еще одну лекцию по истории для школьников 17-19 мая, потому что, как известно, российский президент увлекается чтением лекций по истории, откладывая решение вопросов будущего РФ.

Древаль сказал, что всем понравилась лекция Путина по истории для школьников во Владивостоке 2021 года, когда один из школьников указал Путину на то, что он путает Семилетнюю войну 1756-1763 годов и Северную войну 1700-1721 годов. По словам главы "Знания", такие выступления Путина очень мотивируют школьников изучать историю.

Также российский президент узнал, что глава делегаций на переговорах с Украиной Владимир Мединский занят записью лекций по российскому императору Петру I.

Справка: В декабре 2015 года Путин подписал указ о возрождении общества "Знание", которое должно заниматься государственной пропагандой в учебных заведениях и следить за внеклассной деятельностью детей, чтобы они знали все детали официальной истории РФ и могли пообщаться об этом со сверстниками. Согласно законодательству это общество имеет привилегированное положение и доступ к государственному финансированию.

Название у общества точно такое же, как и в советской организации, которая занималась антирелигиозной пропагандой и заставляло студентов вузов изучать фамилии и имена теоретиков марксизма-ленинизма.

Предыстория:

  • В начале широкомасштабного российского вторжения, российские власти 2 марта предупредили Википедию, что они ее заблокирует, если интернет-энциклопедия не удалит или не исправит статью о российской вооруженной агрессии в Украине и реакции мира на войну. Второе предупреждение "Википедии" власти России направили в конце марта, но предположили, что все может обойтись штрафом размером в несколько миллионов рублей.
  • В апреле Роскомнадзор прислал русскоязычной Википедии выговор, что на странице интернет-энциклопедии о Путине написана правда о вторжении в Украину и шовинизме российского президента в отношениях с соседской страной.

Темы: Путининтернетцензурапропаганда
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