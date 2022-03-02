Власти РФ грозятся заблокировать российскую Википедию из-за статьи о вторжении
Российский "Роскомнадзор" направил российской Википедии сообщение от Генпрокуратуры России с угрозой заблокировать российскую "Вики" за статью о вторжении России в Украину, где упоминается гибель мирного населения и российских военных.
Источник: российская Википедия в Twitter, Reuters, Meduza
Роскомнадзор прислал уведомление от Генпрокуратуры с угрозой блокировки Википедии за статью «Вторжение России на Украину (2022)». pic.twitter.com/O3vKd7H1GVРеклама:— Русская Википедия (@ru_wikipedia) March 1, 2022
Детали: В опубликованном скриншоте говорится, что в статье есть "сведения о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в частности детей, о необходимости снятия средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с вводимыми иностранными государствами санкциями".
Предыстория:
- Министерство обороны России и российские власти скрывают от населения РФ действительный масштаб потерь своей армии. Кроме того, оккупанты делают вид, будто атакуют исключительно военную инфраструктуру в Украину, а жертв среди гражданского населения нет.
- В России массово блокируют Интернет-издания и сайты, освещающие настоящий масштаб потерь оккупационных войск РФ и сообщают о фактах военных преступлений россиян против украинского гражданского населения.
- Роскомнадзор заблокировал россиянам доступ к оппозиционным изданиям "Эхо Москвы" и телеканалу "Дождь", которые освещали потери среди российских военных в результате боевых действий в Украине и обстрелы российскими оккупантами гражданского населения.