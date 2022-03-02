Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Власти РФ грозятся заблокировать российскую Википедию из-за статьи о вторжении

Анастасия КалатурСреда, 2 марта 2022, 02:50
Власти РФ грозятся заблокировать российскую Википедию из-за статьи о вторжении
ФОТО: GETTY

Российский "Роскомнадзор" направил российской Википедии сообщение от Генпрокуратуры России с угрозой заблокировать российскую "Вики" за статью о вторжении России в Украину, где упоминается гибель мирного населения и российских военных.

Источник: российская Википедия в Twitter, Reuters, Meduza

Детали: В опубликованном скриншоте говорится, что в статье есть "сведения о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в частности детей, о необходимости снятия средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с вводимыми иностранными государствами санкциями".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Министерство обороны России и российские власти скрывают от населения РФ действительный масштаб потерь своей армии. Кроме того, оккупанты делают вид, будто атакуют исключительно военную инфраструктуру в Украину, а жертв среди гражданского населения нет.
  • В России массово блокируют Интернет-издания и сайты, освещающие настоящий масштаб потерь оккупационных войск РФ и сообщают о фактах военных преступлений россиян против украинского гражданского населения.
  • Роскомнадзор заблокировал россиянам доступ к оппозиционным изданиям "Эхо Москвы" и телеканалу "Дождь", которые освещали потери среди российских военных в результате боевых действий в Украине и обстрелы российскими оккупантами гражданского населения.

Темы: Росcияцензура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Росcия
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Россияне заявили о сбитии беспилотников над несколькими областями
В московских аэропортах задержали десятки рейсов
Последние новости
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
Все новости...
Реклама: