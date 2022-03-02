Власти РФ грозятся заблокировать российскую Википедию из-за статьи о вторжении

Российский "Роскомнадзор" направил российской Википедии сообщение от Генпрокуратуры России с угрозой заблокировать российскую "Вики" за статью о вторжении России в Украину, где упоминается гибель мирного населения и российских военных.

Источник: российская Википедия в Twitter, Reuters, Meduza

Роскомнадзор прислал уведомление от Генпрокуратуры с угрозой блокировки Википедии за статью «Вторжение России на Украину (2022)». pic.twitter.com/O3vKd7H1GV — Русская Википедия (@ru_wikipedia) March 1, 2022

Детали: В опубликованном скриншоте говорится, что в статье есть "сведения о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в частности детей, о необходимости снятия средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с вводимыми иностранными государствами санкциями".

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