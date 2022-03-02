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Власти РФ грозятся заблокировать российскую Википедию из-за статьи о вторжении

Анастасия КалатурСреда, 2 марта 2022, 03:50
ФОТО: GETTY

Российский "Роскомнадзор" направил российской Википедии сообщение от Генпрокуратуры России с угрозой заблокировать российскую "Вики" за статью о вторжении России в Украину, где упоминается гибель мирного населения и российских военных.

Источник: российская Википедия в Twitter, Reuters, Meduza

Детали: В опубликованном скриншоте говорится, что в статье есть "сведения о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в частности детей, о необходимости снятия средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с вводимыми иностранными государствами санкциями".

Предыстория:

  • Министерство обороны России и российские власти скрывают от населения РФ действительный масштаб потерь своей армии. Кроме того, оккупанты делают вид, будто атакуют исключительно военную инфраструктуру в Украину, а жертв среди гражданского населения нет.
  • В России массово блокируют Интернет-издания и сайты, освещающие настоящий масштаб потерь оккупационных войск РФ и сообщают о фактах военных преступлений россиян против украинского гражданского населения.
  • Роскомнадзор заблокировал россиянам доступ к оппозиционным изданиям "Эхо Москвы" и телеканалу "Дождь", которые освещали потери среди российских военных в результате боевых действий в Украине и обстрелы российскими оккупантами гражданского населения.

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Темы: Росcияцензура
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