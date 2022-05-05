Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Терехов посадил цветы у мемориала Славы, но призвал горожан не ходить туда 9 мая

Денис КарловскийЧетверг, 5 мая 2022, 20:31
Терехов посадил цветы у мемориала Славы, но призвал горожан не ходить туда 9 мая
игорь терехов. скриншот видеообращения мэра

Мэр Харькова Игорь Терехов отчитался, что городские службы посадили цветы у мемориала Победы, но призвал харьковчан не ходить туда на праздник 9 Мая.

Источник: telegram-канал Терехова

Прямая речь Терехова: "Харьковчане, приближается святой для нас праздник – День Победы. Вы можете видеть в информационном пространстве, что наш враг готовится к празднику. Правда, готовится своеобразно. Устроил бомбардировку инфраструктуры, объектов по всей Украине.

Реклама:

Российскому агрессору нужно какое-то подобие мало-мальской победы до 9 мая. Мы с вами тоже готовимся.

Готовимся к этому дорогому для нас празднику, но совершенно иначе. Мы привели в порядок могилы Неизвестных солдат и памятники, подготовили Мемориал ко Дню Победы и высадили цветы. Но те раны, которые своими обстрелами нанесли ему российские горе-воины мы не трогали и не будем ремонтировать.

Я считаю, что разрушения от российских "Градов" должны остаться там – как символ уже нашей борьбы с современным нацизмом".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Терехов призвал горожан не посещать Мемориал на праздники, ведь оккупанты могут усилить обстрелы многолюдных мест в этот день.

Мэр предложил вспомнить память родственников, погибших в борьбе с нацистской Германией дома, а цветы на могилы можно будет принести после Победы Украины против российских оккупантов. С героями Второй мировой войны будут чтить память также и павших героев российско-украинской войны.

Предыстория:

  • Ранее Терехов пообещал избавиться от всех российских названий в городе после победы.
  • Утром 17 апреля неизвестные быстро сбросили памятник советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове. Ранее Терехов выступал категорически против его сноса.

Темы: 9 маяХарьковпровокацииДень Победы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
9 мая
Партия президента Молдовы хочет отменить "День победы" 9 мая
Жена Шредера потеряла работу после празднования 9 мая в посольстве РФ
War Speeches. Европейский путь против "победобесия"
Последние новости
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
Все новости...
Реклама: