Терехов посадил цветы у мемориала Славы, но призвал горожан не ходить туда 9 мая

Мэр Харькова Игорь Терехов отчитался, что городские службы посадили цветы у мемориала Победы, но призвал харьковчан не ходить туда на праздник 9 Мая.

Источник: telegram-канал Терехова

Прямая речь Терехова: "Харьковчане, приближается святой для нас праздник – День Победы. Вы можете видеть в информационном пространстве, что наш враг готовится к празднику. Правда, готовится своеобразно. Устроил бомбардировку инфраструктуры, объектов по всей Украине.

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Российскому агрессору нужно какое-то подобие мало-мальской победы до 9 мая. Мы с вами тоже готовимся.

Готовимся к этому дорогому для нас празднику, но совершенно иначе. Мы привели в порядок могилы Неизвестных солдат и памятники, подготовили Мемориал ко Дню Победы и высадили цветы. Но те раны, которые своими обстрелами нанесли ему российские горе-воины мы не трогали и не будем ремонтировать.

Я считаю, что разрушения от российских "Градов" должны остаться там – как символ уже нашей борьбы с современным нацизмом".

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Детали: Терехов призвал горожан не посещать Мемориал на праздники, ведь оккупанты могут усилить обстрелы многолюдных мест в этот день.

Мэр предложил вспомнить память родственников, погибших в борьбе с нацистской Германией дома, а цветы на могилы можно будет принести после Победы Украины против российских оккупантов. С героями Второй мировой войны будут чтить память также и павших героев российско-украинской войны.

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