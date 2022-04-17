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В Харькове "молниеносно" демонтировали бюст маршалу Жукову

Валентина РоманенкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 12:01

Бюст советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове был демонтирован утром 17 апреля.

Источник: "Суспільне"

Прямая речь главы Администрации Немышлянского района Татьяны Топчий: "Все произошло мгновенно, около 11:00. Подъехали две машины с военными. Сняли бюст, вывезли все куда-то. Сейчас все тихо, мы разбираемся".

Детали: Кто именно демонтировал памятник, ей неизвестно. В пресс-службе Харьковского городского совета, который не один год подряд выступал против демонтажа памятника и декоммунизации проспекта, информацию журналистам пока не предоставили.

Фото постамента без Жукова опубликовал Telegram-канал ХХ. На нем появились надпись "Слава Украине" и национальный герб.

Позже один из лидеров спецподразделения Kraken (отдельное разведдиверсионное подразделение в составе одной из воинских частей Минобороны, в которое входят представители Национального корпуса) Константин Немичев сообщил, что бюст Жукову демонтировали именно они.

На видео, опубликованном Немичевым, видно, как с помощью трактора и грузовика демонтируют бюст, вывозят его с места и выбрасывают на помойку.

ВИДЕО ДНЯ

"Путин хотел настоящую декоммунизацию — он ее получил!" – написал Немичев.

Предыстория:

  • В 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко.
  • 19 июня Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова, несмотря на митинги
  • 5 сентября Харьковский окружной админсуд удовлетворил административный иск ряда политиков и политсил об отмене решения горсовета. Харьковский горсовет подал апелляцию. 8 ноября Второй апелляционный административный суд подтвердил незаконность возвращения имени маршала Жукова проспекту Григоренко.
  • 24 февраля 2021 года Харьковский горсовет в третий раз поддержал решение о переименовании проспекта Петра Григоренко и присвоения ему имени советского маршала Георгия Жукова.
  • Памятник Жукову в Харькове снесли 2 июня в ходе акции протеста, однако 11 июля памятник вернули на место. В мае 2021 года и.о. мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что памятник Жукову стоял и будет стоять.

Темы: Харьковисториядекоммунизация
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