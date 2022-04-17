В Харькове "молниеносно" демонтировали бюст маршалу Жукову

Бюст советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове был демонтирован утром 17 апреля.

Источник: "Суспільне"

Прямая речь главы Администрации Немышлянского района Татьяны Топчий: "Все произошло мгновенно, около 11:00. Подъехали две машины с военными. Сняли бюст, вывезли все куда-то. Сейчас все тихо, мы разбираемся".

Детали: Кто именно демонтировал памятник, ей неизвестно. В пресс-службе Харьковского городского совета, который не один год подряд выступал против демонтажа памятника и декоммунизации проспекта, информацию журналистам пока не предоставили.

Фото постамента без Жукова опубликовал Telegram-канал ХХ. На нем появились надпись "Слава Украине" и национальный герб.

Позже один из лидеров спецподразделения Kraken (отдельное разведдиверсионное подразделение в составе одной из воинских частей Минобороны, в которое входят представители Национального корпуса) Константин Немичев сообщил, что бюст Жукову демонтировали именно они.

На видео, опубликованном Немичевым, видно, как с помощью трактора и грузовика демонтируют бюст, вывозят его с места и выбрасывают на помойку.

ВИДЕО ДНЯ

"Путин хотел настоящую декоммунизацию — он ее получил!" – написал Немичев.

Предыстория: